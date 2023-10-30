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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

مدیران فسیل شده بلای جان سیستان و بلوچستان

مدیران فسیل شده بلای جان سیستان و بلوچستان

مدیران فسیل شده و فرسوده یکی از عوامل عدم توسعه سیستان و بلوچستان به شمار آمده و بلای جان این خطه پهناور شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا جهان تیغی- در اکثر جوامع مدیران بعد از چند سال فعالیت در یک نهاد و یا شرکت، برای بهره‌گیری از تجارت جدید و ایده‌های نو و در راستای اهمیت‌دادن به جوانان از سمت خود کناره‌گیری می‌کنند و فضای مدیریت را به فردی تازه‌نفس تحویل می‌دهند تا آن نهاد، مؤسسه یا شرکت روزبه‌روز در حال پیشرفت باشد.

در دولت گذشته اکثر مدیران استانی دارای سن بالا بوده و عملاً کمتر تغییر و تحولی در عرصه فعالیت آنان دیده شده، این در حالی است که امروزه که حدود دو سال از فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، همچنان برخی از مدیران دولت قبل بر مسند خود باقی‌مانده و به نظر می‌رسد قصدی برای جدا شدن از میز مدیریتی خود ندارد.

مسئولان ارشد استانی نیز برای جابه‌جایی این مدیران هیچ اقدامی نکرده و به‌نوعی آن مدیر به میز مدیریت خود دودستی چسبیده و در پست خود فرسوده و فسیل شده‌اند.

عدم وجود ایده‌پردازی و بهره‌گیری از توان مدیران خلاق و جوان عاملی است تا شاهد عدم پیشرفت و یا بعضاً پس رفت در عرصه‌های مدیریتی آن دستگاه باشیم. بنابراین تیم انتصابات در سیستان و بلوچستان باید به این موضوع ورود کرده و نگذارند مدیران فسیل شده‌ای در این خطه پهناور که غرق در ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها است، باقی بماند.

کد مطلب 5925226

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    نظرات

    • AE ۱۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 3
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      کاملادرسته
    • ناشناس IR ۱۸:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 0
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      اره اینطوری بهتره شایدمدیرجدیدبهتربتواندکارکنه
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      7 0
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      دقیقا عالی ودرست تحلیل فرمودید بگذارید افراد مؤمن ودرست با ايده جدید وجهادی مدیر شوند واستان ما رنگ وبوی تازه‌ای بگیرد کسانی که‌ هشت سال در دولت روحانی بودند دیگر هر چه خلاقيت بوده‌ بکار برده اند دیگر بس است
    • محمدرضا IR ۲۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      7 2
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      باسلام واقعا من خودم یکی از کارمندان استان سیستان وبلوچستان هستم. که شما دقیقا به اصیلی ترین نکته توجه و پرداختین
    • ناشناس IR ۲۱:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      9 5
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      سلام بله درسته در منطقه سیستان در علوم پزشکی ریاست ها موروثی شده ازمدیر حراست ومدیر بازرسی و معاون توسعه الان ۱۰ساله پشت میز نشیسته و هیچ کارایی ندارن فقط پارتی بازی رانت
    • علی IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
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      لازم است در اکثر ادارات خانه تکانی بشه واقعا این مدیریت های موردی در خدمت رسانی خنثی اند لازم است مسولین امر به این مقوله توجه ویژه داشته باشند

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