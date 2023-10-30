مدیران فسیل شده بلای جان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، پوریا جهان تیغی- در اکثر جوامع مدیران بعد از چند سال فعالیت در یک نهاد و یا شرکت، برای بهرهگیری از تجارت جدید و ایدههای نو و در راستای اهمیتدادن به جوانان از سمت خود کنارهگیری میکنند و فضای مدیریت را به فردی تازهنفس تحویل میدهند تا آن نهاد، مؤسسه یا شرکت روزبهروز در حال پیشرفت باشد.
در دولت گذشته اکثر مدیران استانی دارای سن بالا بوده و عملاً کمتر تغییر و تحولی در عرصه فعالیت آنان دیده شده، این در حالی است که امروزه که حدود دو سال از فعالیت دولت سیزدهم میگذرد، همچنان برخی از مدیران دولت قبل بر مسند خود باقیمانده و به نظر میرسد قصدی برای جدا شدن از میز مدیریتی خود ندارد.
مسئولان ارشد استانی نیز برای جابهجایی این مدیران هیچ اقدامی نکرده و بهنوعی آن مدیر به میز مدیریت خود دودستی چسبیده و در پست خود فرسوده و فسیل شدهاند.
عدم وجود ایدهپردازی و بهرهگیری از توان مدیران خلاق و جوان عاملی است تا شاهد عدم پیشرفت و یا بعضاً پس رفت در عرصههای مدیریتی آن دستگاه باشیم. بنابراین تیم انتصابات در سیستان و بلوچستان باید به این موضوع ورود کرده و نگذارند مدیران فسیل شدهای در این خطه پهناور که غرق در ظرفیتها و پتانسیلها است، باقی بماند.
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