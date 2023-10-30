مرتضی کارآموزیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز با تغییر سبک زندگی و همچنین پیدایش وسایل ارتباط جمعی نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی و همچنین بیان روایت غالب از وقایع و اتفاقات بی‌بدیل و غیرقابل انکار است.

وی بیان کرد: اگر امروز از ظرفیت رسانه‌ها غافل شویم و حتی در بهره‌برداری هوشمندانه از آن تعلل کنیم حتماً در جنگ روایت‌ها مغلوب خواهیم بود که مقدمه‌ای برای دیگر شکست‌ها خواهد شد.

مسؤول سازمان بسیج رسانه تصریح کرد: بدون شک اگر می‌خواهیم پروپاگاندای امپراتوری رسانه‌ای غرب را خنثی کنیم باید با یک جبهه‌سازی منسجم و دقیق از رسانه‌های همسو به یک اقدام مشترک و واحد برسیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز رسانه‌های آزادی‌خواه در جهان فعالیت‌های خوبی دارند اما به دلیل اینکه جبهه‌سازی درستی بین آنها صورت نگرفته است نمی‌توانند توطئه‌های رسانه‌های صهیونیسم جهانی را خنثی کنند.

کارآموزیان با بیان اینکه استکبار جهانی امروز برای پیشبرد اهداف شوم خود بیشترین استفاده را از رسانه می‌کند، گفت: ما نیز باید با راهبردهای رسانه‌ای دقیق بتوانیم بهره‌گیری لازم را از رسانه داشته باشیم و رسالت واقعی رسانه را به صورت عملی پیاده‌سازی کنیم.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم صدای مظلومان را به گوش عالم برسانیم و روایت واقعی از وقایع را داشته باشیم باید به سمت کار تشکیلاتی در سطح جهانی حرکت کنیم.

مسؤول سازمان بسیج رسانه بیان کرد: در این راستا مقدمات یک تشکل بین‌المللی با کارکرد رسانه‌ای را آغاز کردیم و با استفاده از ظرفیت نخبگانی موجود «مجمع بین‌المللی خبرنگاران» تشکیل شد.

وی تصریح کرد: اولین جلسه مشورتی این مجمع با رویکرد رسانه‌های جبهه مقاومت از چندین کشور و در راستای وقایع فلسطین تشکیل جلسه داد.

کارآموزیان خاطرنشان کرد: مجمع بین‌المللی خبرنگاران خود را محدود به چند کشور منطقه نخواهد کرد و سعی داریم تا از ظرفیت تمامی کشورهایی که در مقابل امپراتوری رسانه‌ای غرب ایستادگی می‌کنند بهره ببریم و حتی از ظرفیت خبرنگاران آزادی‌خواه در کشورهای غربی نیز استفاده خواهیم کرد.

وی متذکر شد: مجمع بین‌المللی خبرنگاران در آینده‌ای نه چندان دور ساز و کاری را ایجاد خواهد کرد تا یک جبهه قوی رسانه‌ای به مقابله جدی با امپراتوری رسانه‌ای غرب بپردازد و مرجعیت آن را از بین ببرد.