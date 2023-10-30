راهکارهای رفع چالش کمبود معلم/۲۵ هزار کلاس بدون معلم هستند

سلمان اسحاقی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه موضوع کمبود معلم در کشور در یک جلسه غیر علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان امور استخدامی کل کشور در صحن مجلس برای رفع این مشکل برگزار شد.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با بیان اینکه در این جلسه موضوع مجوزهای مورد نیاز برای استخدام معلمان و تأکید بر خروجی دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان بررسی شد، بیان کرد: در نهایت رئیس مجلس تأکید کردند که آموزش و پرورش نباید منتظر أخذ مجوزها در ریل خود بماند.

ورود مجلس به موضوع کمبود معلم

اسحاقی با اشاره به اینکه در بازده زمانی کوتاهی وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان امور استخدامی کشور ساز و کاری برای رفع نیاز کشور به معلم بیندیشند، یادآور شد: در حال حاضر ۲۵ هزار کلاس درس در کشور خالی از معلم است.

وی ادامه داد: منتظر این هستیم که هفته آینده نتیجه رایزنی‌ها و تصمیم گیری‌های سازمان امور استخدامی و آموزش و پرورش را در اختیار مردم قرار دهیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی و نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس با بیان اینکه کمبود معلم در خراسان جنوبی در حال رفع شدن است، گفت: امروزه نزدیک به ۷۰۰ نفر در دانشگاه فرهنگیان تنها در شهر قاین تربیت می‌کنیم که یک قدم برای برطرف شدن مشکل کمبود معلم است.

ظرفیتی که قاین که برای تربیت معلم مورد استفاده قرار گرفت

اسحاقی بیان‌کرد: دو سال قبل ظرفیت پذیرش در دانشگاه فرهنگیان را ارتقا دادیم چرا که حدود دو دهه قبل در شهرستان قاین مجموعه‌ای به نام تربیت مدرس ایجاد شده که ساختمان و ابنیه‌ای برای آن نیز احداث شده است.

وی با بیان اینکه این مجموعه بعد از احداث در مسیر و ریل مورد استفاده خود قرار نگرفته است، گفت: تیم کارشناسی از این مجموعه بازدید کردند و همان سال نزدیک ۴۰۰ نفر دانشجو فرهنگیان گرفتیم.

نماینده مردم قاین و زیرکوه با بیان اینکه البته در سال اول از دانشجویانی که مشکل خوابگاه داشتند درخواست کردیم در صورت تمایل تحصیل خود را در قاین داشته باشند، یادآور شد: امسال در دفترچه کنکور به صورت دقیق نوشتیم دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی- پردیس قاین درج شد.

به سمت بومی گزینی حرکت کنیم

اسحاقی افزود: برخی تصور کردند که دانشجویان فرهنگیان مرکز استان را به قاین انتقال دادیم در حالی که این دانشجویان پذیرفته شدگان کد پردیس قاین بودند.

وی با بیان اینکه افزایش دانشجو- معلمان را در خراسان جنوبی داریم، اظهار کرد: البته تمایل ما بر این است که به سمت بومی گزینی حرکت کنیم.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اصرار داشتیم نهضتی‌ها، حق التدریسی ها به واسطه تجربه شأن مورد استفاده قرار گیرند، افزود: در مورد بازنشستگان نیز به عزیز بازنشسته ای اصرار برای ادامه کار نداشته باشند چرا که ممکن است فرد برای دوران بازنشستگی خود برنامه داشته باشند.

اسحاقی ادامه داد: شأن بازنشسته فرهنگی ما این نیست که به او اصرار برای ادامه کار داشته باشیم.

وی ادامه داد: البته تدبیر راهکارهایی برای رفع کمبود معلم باید به گونه‌ای باشد که به کیفیت آموزش آسیبی وارد نشود و این موضوع نیز در صحن غیرعلنی مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفت.