رشد ۱۳ درصدی صادرات کالا از گمرکات کرمانشاه

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: طی هفت ماهه سال جاری یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۹۱ دلار کالا به وزن چهار میلیون و ۲۶۸ هزار و ۷۱۸ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است.

وی افزود: این میزان صادرات کالا در هفت ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۳ درصد و از حیث وزن رشدی ۱۴ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان را میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یک‌بار مصرف و… عنوان کرد.

عباس زاده با اشاره به آمار هفت ماهه واردات گمرکات استان کرمانشاه، بیان کرد: در مدت مذکور در مجموع ۶۸ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۹۷ دلار کالا به وزن ۹ هزار و ۷۱۲ تن از طریق گمرکات شوشمی، شیخ‌صله، کرمانشاه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۳ درصد و از حیث وزن ۵ درصد کاهش داشته است.

عباس‌زاده عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه را پرایمری ریفرمر، دستگاه تولید لبنیات و دیزل ژنراتور، سایبان باغبانی، کاتالیست تری‌اتیل آلومینیوم، کو پلی اتیل ونیل ستات، الیاف فیبر نوری، قطعات کوره القایی و… عنوان کرد.