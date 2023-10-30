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۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۳

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه خبر داد؛

رشد ۱۳ درصدی صادرات کالا از گمرکات کرمانشاه

رشد ۱۳ درصدی صادرات کالا از گمرکات کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از رشد ۱۳ درصدی صادرات کالا از گمرکات این استان از ابتدای سال جاری خبر داد.

علی اصغر عباس زاده در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار کرد: طی هفت ماهه سال جاری یک میلیارد و ۷۲۹ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۹۱ دلار کالا به وزن چهار میلیون و ۲۶۸ هزار و ۷۱۸ تن از گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شد است.

وی افزود: این میزان صادرات کالا در هفت ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۳ درصد و از حیث وزن رشدی ۱۴ درصدی داشته است.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان را میلگرد و آهن‌آلات، کاشی و سرامیک، میوه و تره‌بار، سنگ‌های ساختمانی، لبنیات، انواع محصولات پلاستیکی و ظروف یک‌بار مصرف و… عنوان کرد.

عباس زاده با اشاره به آمار هفت ماهه واردات گمرکات استان کرمانشاه، بیان کرد: در مدت مذکور در مجموع ۶۸ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۵۹۷ دلار کالا به وزن ۹ هزار و ۷۱۲ تن از طریق گمرکات شوشمی، شیخ‌صله، کرمانشاه وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۳ درصد و از حیث وزن ۵ درصد کاهش داشته است.

عباس‌زاده عمده کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان کرمانشاه را پرایمری ریفرمر، دستگاه تولید لبنیات و دیزل ژنراتور، سایبان باغبانی، کاتالیست تری‌اتیل آلومینیوم، کو پلی اتیل ونیل ستات، الیاف فیبر نوری، قطعات کوره القایی و… عنوان کرد.

کد مطلب 5925246

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