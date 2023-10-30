به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن عالی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تجهیزات پایش اندازه گیری آنلاین با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال خرید و در خروجی مخازن ذخیره آب جهت کنترل پارامترهای موجود به صورت آنلاین نصب و راه اندازی شد.

وی بیان کرد: همچنین تعدادی از منابع آبی که وضعیت مطلوبی از لحاظ بهداشتی و کیفی نداشتند از مدار خارج و منابع آبی جدید و با کیفیت مطلوب جایگزین آنها شده است.

عالی ادامه داد: در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲ مقدار ۵۰ تن مواد گندزدا با اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال، تعداد ۱۶ باب کانکس با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال، تعداد ۱۶ پکیج کلرزن محلولی با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال جهت گندزدایی و ارتقای وضعیت بهداشتی و کیفی آب آشامیدنی خریداری شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار کرد: در مدت یاد شده همچنین ۱۷۰ هزار مورد آزمایش کلرسنجی آب، ۶۰۰ مورد آزمایشات شیمیایی، ۱۲ هزار مورد آزمایشات میکروبی آب در استان بوشهر انجام شده است.

بهبود وضعیت کیفی آب در استان

عالی افزود: در هفت ماهه سال جاری ۱۲ هزار مورد آزمایشات هتروتروف و ۱۶۰ هزار مورد کدورت آب در سطح استان بوشهر انجام گرفته است.

وی عنوان کرد: شستشوی ۳۵ کیلومتر شبکه توزیع و خط انتقال ۱۵۰ هزارمتر مکعب مخازن ذخیره آب با هدف بهبود وضعیت کیفی آب در استان بوشهر از دیگر فعالیت‌های انجام شده برای ارتقا سطح کیفی آب استان بوشهر است.

عالی یادآور شد: با تلاش‌های صورت گرفته استان بوشهر در شاخص کیفیت اآب شرب از استان‌های پیشگام در کشور است که این نشان از اهتمام و توجه جدی شرکت آبفا استان به سلامتی و بهداشت آب است.