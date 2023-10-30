۱۹ هزار لیتر شوینده تقلبی در گرمسار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی میراحمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان بیان کرد: با اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان گرمسار یک کارگاه تولید و بسته بندی مواد شوینده تقلبی در شهرک صنعتی ایوانکی شناسایی و رسیدگی به آن در دستور کار قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس اطلاعات گرمسار پس از تحقیقات تکمیلی و اطمینان از صحت و سقم موضوع، با هماهنگی فضایی به همراه مأموران انتظامی پاسگاه جنت آباد و کارشناسان اداره استاندارد شهرستان به کارگاه مذکور ورود پیدا کرده و در بررسی اولیه مشخص شد یک نفر سودجو که این کارگاه را اجاره کرده بود مواد شوینده ساختگی و بی کیفیت و غیر استاندارد را تهیه و در بسته بندی برندهای معروف توزیع کرده بود.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان تصریح کرد: در بازرسی از این کارگاه ۱۹ هزار و ۳۳۵ لیتر مواد شوینده تقلبی و غیر استاندارد شامل مایع دستشویی ظرفشویی و شامپو تقلبی در بسته بندی‌هایی با نام و نشان معتبر کشف و ضبط شد.

میر احمدی از بازداشت یک نفر در این رابطه خبر داد و افزود: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و تبار وی پلمب شد.