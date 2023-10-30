جابجایی ۵۶۰هزارمسافر برون شهری توسط‌ ناوگان مسافری آذربایجان غربی

ایرج دست نشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در این مدت ۵۶۰ هزار مسافر برون شهری جابجا شده‌اند که این مقدار نیز نسبت به مدت زمان مذکور ۲۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از افزایش ۲۳ درصدی سفرهای جاده‌ای با ناوگان حمل و نقل عمومی استان خبر داد و افزود: نزدیک به ۳۲۰۰ دستگاه ناوگان مسافری در سطح استان فعالیت دارند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با پیوستن ناوگان جدید، شاهد افزایش ناوگان حمل و نقلی بوده‌ایم که به تفکیک در سطح استان ۵۵۰ اتوبوس، ۱۱۲۲ مینی بوس و ۱۴۷۲ دستگاه سواری مشغول ارائه خدمات به مسافران استان هستند.

وی افزود: سهم استان آذربایجان غربی از ناوگان مسافری اتوبوس در سطح کشور، ۳.۶۶ درصد، مینی بوس ۳.۶۳ درصد و سواری ۴.۴۲ درصد است که در این میان ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش اتوبوس با عمر متوسط ۱۳.۷۵ سال نسبت به متوسط کشوری جوان‌تر است.

دست نشان خاطر نشان کرد: در مدت زمان ۷ ماهه گذشته از سال جاری بیش از ۵۸ هزار سفر توسط ناوگان مسافری استان با تلاش بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ راننده دارای کارت هوشمند فعال انجام گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد افزایش را حکایت دارد.

مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی اضافه کرد: در مجموع ۱۳۳ شرکت، مؤسسه و شعبات مسافربری در سطح استان آذربایجان غربی فعال است که به تفکیک ۸۶ شرکت، ۱۹ مؤسسه و ۲۸ شعبه وظیفه ارائه خدمات به مسافرین را بر عهده دارند.