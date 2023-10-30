چاه های غیرمجاز علی آباد کتول با پیگیری دادگستری مسدود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظفری اظهار کرد: رأی مسدود کردن ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در دادگاههای این شهرستان قطعی شده و مدتها در انتظار اجرا توسط اداره آب منطقهای بود.
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده، اداره آب منطقهای مکلف شد در کوتاهترین زمان ممکن این آرا را اجرا و گزارش اقدامات خود را به دادستانی اعلام کند.
دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول گفت: ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز مهر ماه امسال مسدود شد و پرونده ۵ چاه غیرمجاز دیگر هم در کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی در حال رسیدگی است و پس از صدور حکم قطعی کمیسیون، اجرا خواهد شد.
نیمه نخست امسال نیز ۴۵ چاه غیرمجاز مسدود شده است. کارشناسان بارها درباره برداشت بی رویه آب از سفرههای زیرزمینی و فرونشست زمین در استان هشدار دادهاند.
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