چاه های غیرمجاز علی آباد کتول با پیگیری دادگستری مسدود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مظفری اظهار کرد: رأی مسدود کردن ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز در دادگاه‌های این شهرستان قطعی شده و مدت‌ها در انتظار اجرا توسط اداره آب منطقه‌ای بود.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده، اداره آب منطقه‌ای مکلف شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این آرا را اجرا و گزارش اقدامات خود را به دادستانی اعلام کند.

دادستان عمومی و انقلاب علی آبادکتول گفت: ۲۷ حلقه چاه غیرمجاز مهر ماه امسال مسدود شد و پرونده ۵ چاه غیرمجاز دیگر هم در کمیسیون رسیدگی به آب‌های زیرزمینی در حال رسیدگی است و پس از صدور حکم قطعی کمیسیون، اجرا خواهد شد.

نیمه نخست امسال نیز ۴۵ چاه غیرمجاز مسدود شده است. کارشناسان بارها درباره برداشت بی رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین در استان هشدار داده‌اند.