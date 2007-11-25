فوتبال ایران آبستن حوادث ناخوشایند

جام جهانی 2010 در حالی از مدتها پیش برای فوتبال ایران کلید می خورد که پس از ناکامی تیم ملی درمسابقات جام ملتهای آسیا، فوتبال ملی ایران به انزوا رفت و هواداران فوتبال با سرخوردگی بزرگی روبرو شدند .

شاید بیش ازهمه، این سرخوردگی از ناحیه ای متوجه فوتبال ایران شد که تمامی علاقمندان فوتبال انتظار داشتند تیم ملی با ستارگان جام جهانی خود با اقتدار در سطح قاره آسیا بدرخشد و تا فینال مسابقات پیش برود ولی تیم ملی با تمامی انتظاراتی که از این مجموعه وجود داشت، با شکست مقابل کره جنوبی درمرحله یک هشتم نهایی از رسیدن به مراحل پایانی جام ملتها بازماند تا حسرتی تمام نشدنی بر دل فوتبالدوستان برجای بماند.

دفاعیات سرمربی جوان تیم ملی پس از بازگشت ملی پوشان ازمالزی موج تازه ای از سرخوردگی را درهواداران فوتبال باعث شد و افکارعمومی که انتظار داشتند سرمربی تیم ملی شجاعانه اشتباهات خود را بپذیرد و برای تسکین دل هواداران فوتبال ملی حداقل ازمردم بابت شکست تیم ملی عذرخواهی کند با توجیهات شخصی خود عملکرد تیم ملی را در جام ملتها قابل قبول عنوان کرد و شکست تیم ملی آن هم در ضربات پنالتی مقابل کره جنوبی را به حساب بد اقبالی فوتبال ما گذاشت.

تیم ملی بعد ازجام ملتها در تعطیلی مطلق فرو رفت و نابسامانی فدراسیون فوتبال نیز این شرایط را تشدید کرد. تنها موضوعی که پس از شکست مالزی همچنان برای مردم تازگی داشت سرنوشت سرمربی تیم ملی بود که مسئولان کمیته انتقالی با اعلام اینکه قرارداد قلعه نویی تمدید نخواهد شد ضمن همدردی با افکارعمومی بسیار محترمانه عذر سرمربی شکست خورده تیم ملی را خواستند تا برای فوتبال ما و برای جام جهانی مربی درکلاس جهانی را جایگزین او کنند. داستانی که با عملکرد دوگانه کمیته انتقالی با رسانه های گروهی به حربه ای برای به بازی گرفتن احساسات و علاقه افکارعمومی به فوتبال و تیم ملی تبدیل شده است.

کمیته انتقالی درشرایطی در انتخاب سرمربی جدید تیم ملی اصرار دارد که انتخابات فدراسیون فوتبال روز15 آذرماه برگزارخواهد شد و منطق حکم می کند که رئیس آینده فدراسیون فوتبال مطابق برنامه ها ، سیاستگذاریها و هدف گذاریهایی که دارد گزینه مورد نظر را در این زمینه انتخاب کند چرا که ماموریت کمیته انتقالی ظرف 10 روز آینده و پس از برگزاری مجمع به پایان می رسد و هیچیک ازاعضای کنونی این کمیته مسئولیتی در قبال سرمربی آینده تیم ملی عهده دارنخواهند بود.

به نظر می رسد پافشاری کمیته انتقالی و بویژه رئیس این کمیته درتعیین سرمربی تیم ملی درمقطع کنونی به مناسبات و مراودات بین المللی وی بازمی گردد که پیش از این در پرونده استخدام تومیسلاو ایویچ تکرار شده بود . از سوی دیگر، بسیاری از منتقدان معتقدند رئیس موقت فدراسیون فوتبال برای انتخابات فدراسیون فوتبال نیز بسیار برنامه ریزی شده عمل می کند و زمزمه احتمال تعویق دوباره انتخابات به دلیل ذهنیتی است که وی در مقامات ارشد فیفا از حضور رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان یک نامزد وابسته به دولت ایجاد کرده است.

هرچند شاید نتوان برآیند حوادث و سیراتفاقات آینده فدراسیون فوتبال را به طور دقیق پیش بینی کرد ولی از قرائن چنین پیداست که فوتبال آبستن حوادث ناخوشایندی است و جنگ قدرت بر سراین رشته پولساز و پرمنفعت باعث شده تا افرادی که در ظاهر هیچ تمایلی به فعالیت در فوتبال نشان نمی دهند برای بدست گرفتن پستهای کلیدی درFIFA و AFC سرو دست بشکنند و جالب اینکه برخی آقایان روزی که از فدراسیون کنارمی رفتند مدعی بودند فوتبال را به نامادری اش واگذار می کنند.

به هرحال فوتبال ایران دربحرانی ترین روزهای خود از 17 بهمن ماه باید درمرحله مقدماتی جام جهانی به دیدار حریفانی برود که پس از مراسم قرعه کشی امروز در شهر بندری "دوربان" آفریقای جنوبی مشخص خواهند شد.

تیم ملی روزهای حساسی را از دست می دهد که شاید عواقب آن بازهم برای فوتبالدوستان خوشایند نباشد . اینکه فردا چه کسی پاسخگوی ناکامیهای احتمالی فوتبال ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی خواهد بود پرسشی است که حداقل هیچیک از اعضای کمیته انتقالی پاسخگوی آن نخواهند بود.

شاید هم مثل همه اتفاقات و ناکامیهای سالهای اخیر پس از شکست و ناکامی تقصیرها را به گردن یکدیگر انداختند و هیچوقت به دنبال پیدا کردن مشکل اصلی فوتبال نبودند. همان طور که هنوز مشخص نشده است چه کسانی عوامل اصلی ناکامی تیم ملی در جام جهانی و جام ملتهای آسیا بودند.