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۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۴۶

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کردستان:

حفاری غیرمجاز در سنندج جان یک نفر را گرفت

حفاری غیرمجاز در سنندج جان یک نفر را گرفت

سنندج- فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: حفاری غیرمجاز در سنندج، یک نفر را به کام مرگ کشاند.

سرهنگ محمدرضا زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اعلام گزارش مردمی به اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سنندج، مبنی بر سقوط و محبوس شدن یک‌نفر در چاله حفاری شده غیرمجاز در منزل مسکونی یکی از محله‌های قدیمی این شهرستان، بررسی‌ها و تحقیقات در دستورکار یگان‌حفاظت میراث‌فرهنگی قرار گرفت.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: پس از ورود یک تیم عملیاتی آتش‌نشانی، اورژانس ١١٥، کلانتری ١٥ سنندج و یک تیم از اداره آگاهی، فرد محبوس شده با تلاش فراوان از چاله بیرون کشیده شد اما متأسفانه در مسیر بیمارستان فوت کرد.

وی با بیان اینکه در این رابطه سه نفر حفار غیرمجاز دیگر نیز با هویت بومی و غیربومی شناسایی و دستگیر شدند، افزود: حفاری انجام شده به قصد به‌دست آوردن اشیا تاریخی در داخل یکی از اتاق‌های منزل مسکونی به عمق ١٥ متر صورت گرفته بود.

سرهنگ زارعی عنوان کرد: پرونده مربوط به افراد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 5925312

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