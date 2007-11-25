4 رشته تحصیلی جدید در حوزه تعاون ایجاد می شود

غلامحسین حسینی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره های تخصصی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد و گفت: با رایزنی ها و گفتگوهای قبلی در مورد برگزاری دوره ها و رشته های تخصصی در حوزه تعاون و طی اعلام آمادگی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رشته های 4 گانه جدیدی در لیست پذیرش دانشجوی این دانشگاه قرار گیرد.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون اظهار داشت: با تشکیل کمیته 3 نفره از سوی دانشگاه جهت پیگیری این امر، سعی می شود تا رشته های مشاوره اقتصادی تعاون، مشاوره حقوقی تعاون، مدیریت کسب و کارتعاون و یک رشته دیگر به دفترچه انتخاب رشته دانشگاهی متقاضیان در اسفند ماه سال جاری اضافه شود.

وی در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های یاد شده تصریح کرد: استقبال تعاونگران از رشته های یاد شده سبب اضافه شدن ظرفیت پذیرش خواهد شد و در این خصوص، تصمیم بر راه اندازی در تمام نقاط کشور و گستره تعاون این مراکز اتخاذ خواهد شد.

حسینی نیا ابراز داشت: این حرکت می تواند آموزش را به بهترین وجه در کنار کار قرار دهد که این مهم در کنار گسترش فرهنگ تعاون و برگزاری کارگاههای آموزشی در مدارس کشور از مصوبات و اولویتهای هیئت دولت در سفرهای استانی است.

معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون در ادامه به تشکیل 50 کارگاه آموزش تعاون در مدارس استان خراسان جنوبی طبق مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت اشاره و بیان داشت: 30 کارگاه در استان اردبیل نیز راه اندازی شده که بر این اساس در دیگر استانها هم به فراخور موقعیت و نوع نیاز شان راه اندازی می شود.

وی با اشاره به انجام مذاکرات برای ایجاد و راه اندازی رشته اقتصاد تعاون در مقطع فوق لیسانس با دانشگاه علامه طباطبائی تصریح کرد: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، این رشته در دانشکده علوم اجتماعی با 4 گرایش تدریس می شود. این درحالی است که این طرح به زودی جهت تصویب به شورای گسترش دوره های آموزش عالی ارسال می شود.

حسینی نیا در پایان به توافق اولیه در ارتباط با عملیاتی شدن طرح بسیج تعاون یاری با ستاد مشترک نیروهای مسلح اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع یکی از اتفاقات نادر در راستای تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی به شمار می رود.