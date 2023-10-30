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۸ آبان ۱۴۰۲، ۹:۵۸

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در ارومیه متلاشی شد

باند سازمان یافته قاچاق مواد مخدر در ارومیه متلاشی شد

ارومیه- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: شبکه سازمان یافته حمل، فرآوری و توزیع مواد مخدر در ارومیه کشف و ۶ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی روز دوشنبه در این خصوص اظهار کرد: این شبکه سازمان یافته، مواد مخدر را از شرق کشور حمل، در شهرستان سردشت فرآوری، سپس به ارومیه منتقل و نسبت به توزیع آن به روش‌های بسیار پیچیده و حرفه‌ای اقدام می‌کردند.

وی اضافه کرد: با هماهنگی بسیار خوبی که با مأموران انتظامی پلیس مبارزه با مواد مخدر داشتیم، کارگاهی که این شبکه در آن فعالیت گسترده توزیع مواد مخدر را داشت، کشف و ۵۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه که در بسته‌های نیم کیلویی به صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بودند، ضبط شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: در این رابطه ۶ متهم دستگیر و هفت دستگاه خودرو گران‌قیمت ضبط و توقیف شد.

وی تاکید کرد: مبارزه با سوداگران مرگ ادامه دارد و عرصه بر این قاچاقچیان و مجرمان تنگ‌تر خواهد شد و مرتکبان به شدت وفق مقررات قانونی مجازات خواهند شد.

کد مطلب 5925341

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