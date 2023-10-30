رشد ۱۸۵درصدی حقوق دولتی معادن در استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی گفت: ازابتدای امسال تاکنون در ازای مواد معدنی استخراج شده ۵۱۲ میلیارد ریال حقوق دولتی به خزانه دولت واریز شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: مهمترین مواد معدنی استخراج شده از ۲۶۳ معدن شامل سنگ تزئینی، سنگ گچ، آهن سنگ لاشه و سنگ آهک هستند.

قاسمی گفت: اولویت‌هایی در سال جاری برای حوزه معدن در نظر گرفته شده و به صورت عملیاتی و کاربردی، پیگیری می‌شود که مهمترین اولویت های این سازمان، فعال سازی معادن راکد در سطح استان، تلاش برای رشد تولید معادن، و همچنین دریافت حقوق دولتی معوق سال‌های گذشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در خصوص نحوه هزینه کرد حقوق دولتی معادن نیز گفت: حقوق دولتی دریافت شده به حساب خزانه واریز و درصدی به استانها بازگردانده می‌شود تا در راستای تبصره ۶ ماده ۱۴ جهت ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است هزینه شود.