تعهد اشتغال سال جاری کهگیلویه و بویراحمد ۱٠ هزار نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن ضامن فر در نشست بررسی عملکرد دستگاههای استان در حوزه اشتغال افزود: تعهد اشتغال استان در سال جاری بیش از ۱۰ هزار مورد بوده که عملکرد دستگاهها در این زمینه خوب است.
وی ابراز داشت: با توجه به اینکه ملاک ارزیابی استان در حوزه اشتغال سامانه رصد است دستگاهها تعداد اشتغال ایجاد شده را در این سامانه به ثبت برسانند.
ضامن فر تصریح کرد: امسال شرایط جذب اعتبارات نسبت به سال گذشته بهتر شده و انتظار داریم دستگاهها بیشتر از آنچه برای آنها معین شده اشتغال ایجاد کنند.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری گفت: سال گذشته متناسب با شرایط و منابع بانکهای استان اعتبار خوبی در قالب کسب و کارهای تبصره ۱۶ پرداخت شد و جایگاه استان در حوزه اشتغال ارتقا یافت.
وی افزود: تعهد اشتغال استان طی سال گذشته بیش از ۱۳ هزار مورد بود که اقدامات خوبی در این زمینه انجام و گزارش آن از طریق رسانهها در اختیار مردم قرار گرفت.
وی با بیان اینکه عملکرد برخی از دستگاهها از جمله بسیج سازندگی در زمینه ایجاد اشتغال خوب و قابل تقدیر است، گفت با وجود اینکه هنوز منابع امسال اعلام نشده، اما برخی دستگاهها مانده تبصره ۱۶ سال گذشته را جذب کردند و اشتغالزایی خوبی انجام دادند.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری بیان کرد: تعهد اشتغال بسیج سازندگی ۷۸۰ مورد بود اما یک هزار و ۳۲۴ فرصت شغلی ایجاد شد با این وجود، برخی دیگر از دستگاهها عملکرد خوبی در حوزه اشتغال نداشتند.
ضامن فر عنوان کرد: البته همکاری برخی از واحدهای بانکی در زمینه اشتغال هم مناسب نبود و اعلام کردند که بانکهای مرکزی آنها چیزی به آنها ابلاغ نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه آمار اشتغال واقعی ارائه شود، گفت: دستگاههایی که عملکرد خوبی در زمینه اشتغال نداشتند باید نسبت به انجام تعهدات خود و ثبت آن در سامانه رصد تا جلسه آتی اقدام کنند.
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