کلیمیان اصفهان در حمایت از مردم غزه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، کلیمیان اصفهان صبح دوشنبه با تجمع در کنیسه «کترداوود» ضمن حمایت از مردم مظلوم غزه، انزجار خود را از رژیم غاصب و کودکش صهیونیستی اعلام کردند.

اقلیت کلیمی اصفهان پس از تجمع در کنیسه «کترداوود» راهپیمایی خود را آغاز کردند.

شرکت کنندگان در این مراسم پلاکاردهایی با عنوان «مرگ بر صهیونیست» داشتند و بر روی برخی از پلاکاردها نیز تصاویر کودکان مظلوم غزه با شعار «به کدامین گناه.» درج شده بود.

خاخام سلیمان صدیق‌پور، رهبر کلیمیان اصفهان نیز در این مراسم با اعلام انزجار از رژیم صهیونیستی و ضمن محکوم کردن نسل‌کشی در غزه، ابراز امیدواری کرد صلح در سراسر دنیا برقرار شود.

وی افزود: ما خواستار آتش بس فوری و توقف جنایات رژیم صهیونستی و کودک کشی هستیم.

رهبر کلیمیان اصفهان تصریح کرد: همه ما مسئولیت داریم در بعد بین المللی از کودکان و زنان بی گناه غزه حمایت کنیم.

گفتنی است کلیمیان اصفهان قرن‌ها است که در محله‌های مختلف اصفهان با مردم این شهر همزیستی مسالمت آمیز داشته و دارای انجمن مستقل هستند.

همچنین اصفهان دارای ۱۶ کنیسه ویژه برگزاری مراسم دینی و مذهبی کلیمیان است و در این قرون ارامنه، کلیمیان، زرتشتیان در اصفهان در کنار مسلمانان زندگی آرام و بی حاشیه‌ای را داشته‌اند.

پیروان ادیان ابراهیمی (ع) در اصفهان همواره در غم و شادی یکدیگر شریک بوده و این بار نیز پیروان این ادیان در اصفهان با محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها در غزه، این اقدامات را سو استفاده برای یک نسل کشی بی سابقه قلمداد کردند.