به گزارش خبرنگارمهر، رضا بهراملو در جمع خبرنگاران از برگزاری اولین همایش ملی سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان همدان خبر داد و گفت: این همایش با رویکرد جذب سرمایهگذار در زیربخشهای کشاورزی طی ماههای آتی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه هدف این همایش ملی جذب سرمایهگذار در بخشهای مستعد کشاورزی استان است افزود: رشد تولید از اولویتهای اقدامات سازمان جهاد کشاورزی است چراکه افزایش تولید منجر به امنیت غذایی پایدار و تعادل بهتر بازار مواد غذایی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یادآور شد: افزایش تولید با مصرف حداقل نهادهها یعنی افزایش بهره وری و این پارامتر راهی برای تثبیت امنیت غذایی است از همین رو با شناسایی واحدهای نیمه فعال و راکد درصدد جذب سرمایهگذار هستیم تا سرمایههای راکد به بخش تولید بازگردد.
وی در ادامه ارائه مشوقهای لازم برای سرمایهگذاران در بخش کشاورزی همچنین تسهیل در روند جذب سرمایهگذاری را دستور کار این همایش دانست و خاطرنشان کرد: واحدهای چون گلخانه، صنایع تبدیلی، تکمیل چرخه تولید گوشت سفید و قرمز، توسعه شیلات و آبزیان و پروژههای آب و خاک مستعد جذب سرمایهگذار هستند.
بهراملو با بیان اینکه استان همدان یکی از قطبهای تولید محصولات کشاورزی در کشور است تاکید کرد: کشاورزی استان حدود ۳۰ درصد اشتغال و ۲۵ درصد اقتصاد استان را تشکیل داده بنابراین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، ایجاد صنایع سورتینگ و بستهبندی از فرصتهای مهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان به شمار میرود که میتواند منجر به توسعه اشتغال و اقتصاد استان شود.
وی تصریح کرد: محوری بودن بخش کشاورزی در اقتصاد استان و زودبازده بودن برخی طرحهای کشاورزی برگزاری همایشهای این چنینی در سطوح ملی حائز اهمیت است.
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