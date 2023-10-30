به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی صبح دوشنبه ر جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت حفاظت از اراضی و منابع ملی، دولتی و خسارات ناشی از تصرفات غیرقانونی، اظهار کرد: در این راستا پیشگیری از وقوع ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، تصرف و تخریب اراضی ملی، تجاوز به حریم راه از طریق ساخت و ساز غیرمجاز، بهره برداری غیرمجاز از منابع آب زیر زمینی از طریق حفر چاههای غیر مجاز و تجاوز به حریم رودخانهها باید به شکل جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: در صورت مشاهده و یا وصول گزارشی مبنی بر وقوع هرکدام از این جرایم، دستگاهها و سازمانهای ذیربط باید با بسیج تمام امکانات و اقدام به موقع، نسبت به جلوگیری و مقابله با آن اقدام کنند.
دادستان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین احکام قطعی اجرا نشده مربوط به تغییر غیرمجاز اراضی زراعی و باغها و تصرف عدوانی اراضی ملی مربوط به سالهای گذشته توسط شعب اجرای احکام کیفری در دادسراها و حوزه قضائی بخشهای تابعه استان احصا و با صدور دستور قضائی اجرای سریع حکم آنها در دستور کار قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: معاونین دادستان کرمانشاه و دادستانهای شهرستانها باید نسبت به اجرای کامل احکام قطعی به خصوص قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، مسدود کردن چاههای آب غیرمجاز و رفع تصرفات اراضی رصد کاملی داشته باشند و در صورتی که موارد از عدم اجرای حکم گزارش شد، نسبت به تشکیل پرونده قضائی آن اقدام کنند.
کریمی در ادامه اعلام کرد: دستگاههای خدمات رسان همچون شرکت گاز، توزیع برق، مخابرات و آب و فاضلاب باید از ارائه خدمات به افرادی که با تغییر کاربری اراضی و باغها و اراضی منابع طبیعی به صورت غیرقانونی اقدام به ساخت و ساز میکنند، خودداری کنند.
وی در پایان بر همکاری همه دستگاههای ذیربط استان برای جلوگیری از تغییر کاربریها و تصرف اراضی ملی و طبیعی تاکید کرد و گفت: نشستهایی به منظور تعامل و هماهنگی بیشتر این دستگاهها و نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان تشکیل میشود.
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