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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۴

معاون جهاد کشاورزی جنوب کرمان خبرداد؛

پیش بینی تولید ۵۰۰ هزار تن محصولات گلخانه ای در جنوب استان کرمان

پیش بینی تولید ۵۰۰ هزار تن محصولات گلخانه ای در جنوب استان کرمان

کرمان- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان گفت: پیش‌بینی می‌شود حدود ۵۰۰ هزار تن انواع محصولات گلخانه‌ای طی سال جاری درجنوب استان تولید و به بازارهای هدف عرضه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان نامور در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ هکتار محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان کشت شده است که نشان دهنده رشد هفت درصدی در مقایسه با سال قبل است.

وی یادآور شد: برابر تقویم زراعی عملیات آماده‌سازی و کشت محصولات گلخانه‌ای مشتمل بر خیار، انواع فلفل، بادمجان، توت فرنگی از نیمه شهریورماه آغاز و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان یادآور شد: سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته و به میزان دو هزار و ۷۸۰ هکتار در سال زراعی جاری رسیده است.

کد مطلب 5925417

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