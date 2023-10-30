پیش بینی تولید ۵۰۰ هزار تن محصولات گلخانه ای در جنوب استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان نامور در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ هکتار محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان کشت شده است که نشان دهنده رشد هفت درصدی در مقایسه با سال قبل است.

وی یادآور شد: برابر تقویم زراعی عملیات آماده‌سازی و کشت محصولات گلخانه‌ای مشتمل بر خیار، انواع فلفل، بادمجان، توت فرنگی از نیمه شهریورماه آغاز و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان یادآور شد: سطح زیر کشت محصولات گلخانه‌ای در جنوب استان کرمان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته و به میزان دو هزار و ۷۸۰ هکتار در سال زراعی جاری رسیده است.