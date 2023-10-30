کنعانی خطاب به آمریکا: بس کنید/تحرکات دیپلماتیک ایران ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، اظهار داشت: ۲۴ روز از آغاز حملات بی رحمانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه می‌گذرد. حملاتی که در آن صهیونیست‌ها از تمامی خطوط قرمز عبور کرده‌اند و تمامی اصول و قواعد بین المللی را نقض کرده‌اند.

وی ادامه داد: لازم میدانم کشتار بی رحمانه بیش از ۸ هزار نفر از شهروندان فلسطینی را تسلیت عرض کنم. تعداد ۳ هزار و ۳۴۲ کودک و ۴۶۰ نفر از سالخورده و ۲ هزار دانش آموز مجروح هستند. به ملت بزرگ و صبور فلسطین تسلیت عرض می‌کنم.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: مرگ اخلاق و ارزشهای انسانی را در قاموس دولت آمریکا و برخی رژیم‌های اروپایی به بشریت و دولت‌های آزاد دنیا تسلیت عرض می‌کنیم.

کنعانی گفت: رنج ۷۵ ساله بر ملت فلسطین ساری و جاری است. جهان بیش از هر زمان دیگری به ماهیت نژادپرستانه و ضد حقوق بشری رژیم اسرائیل پی برده است. وزیر امور خارجه هم در صحن مجمع تاکید کردند رژیم صهیونیستی تاکنون ۲۰ جنگ راه انداخته و تجاوز و تعدی داشته است. آقای امیرعبداللهیان در سخنرانی حقوقی خود تاکید کردند که اسرائیل همه ۴ جنایت تجاوز جنگی، علیه بشریت و جنایت نسل کشی را نه بک بار بلکه ۴ بار مرتکب شده است. پیگرد قانونی این موضوع برعهده سازمان ملل متحد است.

وی توضیح داد: دادستان کل دیوان کیفری بین المللی به مصر رفت و در گذرگاه رفح اشاره کرد که اینجا امکان عبور کمک‌های انسان دوستانه نیست. همچنین اشاره کرد که درباره آنچه در غزه می‌گذرد تحقیق صورت بگیرد و این خواسته ما هم هست. کمیته تحقیق بین المللی تشکیل و جنایتکاران به سازمان ملل معرفی و دادگاه برای آنها برگزار شود.

وی با اشاره به پیشنهادات امیرعبداللهیان در جده گفت: باید کمیته‌ای متشکل از حقوقدانان متخصص بین المللی ذیل دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی تشکیل شود و مستندسازی صورت بگیرد و شواهد را جمع آوری کنند و اسناد را به محاکم ذیربط بین المللی و دیوان کیفری بین المللی ارائه بدهند. در اروپا و آمریکا هم از محاکم بین المللی و جامعه بین المللی درخواست پیگیری حقوقی دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ارسال کمک‌های بشردوستانه از مصر به غزه، افزود: در تماس با مقامات مصری هستیم. اگر امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه فراهم شود آمادگی داریم در سریع‌ترین زمان، کمک‌ها را به مصر برای ارسال به غزه بفرستیم.

کنعانی در مورد عملکرد نمایندگی‌های ایران در سراسر دنیا در مورد غزه، افزود: عملکرد نمایندگی‌ها و سرکنسولگری‌های ایران در سراسر دنیا در امتداد مأموریت‌ها و تلاش‌های دستگاه دیپلماسی است. حمایت از فلسطین یک اصل مسلم برای جمهوری اسلامی ایران است. دستگاه دیپلماسی با همه توان خود پیگیری حمایت از فلسطین را با سه اصل خاتمه بخشیدن به جنایت صهیونیست‌ها، رفع محدودیت‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه در حال پیگیری دارند. موضوع فلسطین جزو اولویت‌های کاری دستگاه دیپلماسی است.

کنعانی در مورد ارسال کمک‌های بشر دوستانه به غزه، گفت: در دیدار وزیر خارجه با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور غرب آسیا این موضوع مطرح و در گفت‌وگو با دبیرکل سازمان ملل این موضوع مطرح شد. متأسفانه شرایط تا این لحظه در مرز رفح ایجاد نشده و رژیم صهیونیستی همه خواسته‌ها برای گشایش این مرز را رد کرده است. تاکنون میزان کمک‌هایی که توانسته از مرز رفح عبور کند کمتر از ۱۰۰ کامیون کمک رسانی است. کمک‌ها در بندر عریش و مصر دپو شده است. در تماس با مقامات مصری هستیم و به محض اینکه امکان دریافت کمک‌ها و ارسال آن فراهم شود ایران آمادگی دارد در سریع‌ترین زمان ممکن این کمک‌ها را به مصر منتقل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال سخنرانی سیدحسن نصرالله اظهار کرد: اینکه دبیرکل حزب الله چه بگوید ما هم منتظر سخنرانی ایشان و مواضع و دیدگاه‌هایشان تا روز جمعه هستیم.

کنعانی درباره تعویق مذاکرات برجام افزود: مسیر مذاکرات در چارچوب ابتکار عمل سلطان عمان باز است و اما اهمیت قضیه فلسطین می‌تواند در برخی موضوعات تأثیر بگذارد. ایران هم مسیر را مثل سابق دنبال خواهد کرد. شاید شتاب و تندی در راستای تحولات ایجاد شود اما هر زمانی شرایط اقتضا کند، طبیعتاً موضوع را به اطلاع رسانه‌ها خواهیم رساند.

وی در واکنش به اظهارات کاملاً هریس درباره جنگ غزه و اتهام زنی آمریکا به ایران تصریح کرد: من هم دو کلمه می گویم، بس کنید.

کنعانی در مورد همکاری‌های کشورهای ساحلی خزر گفت: در چارچوب همکاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر سازوکار چندگانه تعریف شده است. در بازه‌های زمانی مشخص نشست‌های مشترکی میان کشورهای عضو برقرار است.

وی ادامه داد: حوزه دریای خزر به دلیل اهمیتی که دارد، نمایندگان ویژه به طور مستمر و خارج از چارچوب نشست‌ها و تماس‌هایی را دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: نماینده ویژه ما و رئیس دبیرخانه ویژه دریای خزر هم در ماه‌های گذشته، روزهای پرکاری با همتایان خود داشتند. این تماس‌ها ادامه دارد. دو نشست هم در دو سطح مختلف پیش رو داریم و در خصوص همکاری‌های اقتصادی و تجاری قرار است گفتگو شود. همچنین در خصوص مسائل زیست محیطی مورد توجه است.

کنعانی در مورد سخنرانی وزیر در مجمع سازمان ملل متحد، گفت: سازمان ملل متحد مقری است که همه ملت‌ها می‌توانند در این مقر حضور پیدا کنند و دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. وزیر امورخارجه نیز در همین چارچوب حضور پیدا کرد و دیدگاه‌های اصولی و منطقی خود را مطرح کرد. طبیعی است حامیان رژیم صهیونیستی به این مواضع واکنش نشان دهند لذا جمهوری اسلامی ایران اهمیتی برای این واکنش‌ها قائل نیست و مواضع خود را مطرح می‌کند.

وی در مورد بیانیه کمیته اجرایی سازمان همکاری‌های اسلامی در خصوص نشست احتمالی دیگر در مورد غزه و حضور وزیرخارجه، افزود: در سایه تداوم بحران تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. بحث تشکیل جلسه در سطح وزرا و یا رؤسای کشورهای اسلامی موضوع مهمی است که در حال تبادل نظر است.

کنعانی در مورد اجرای توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق افزود: توافقی میان دو کشور در این باره وجود داشت تاریخ ۲۸ شهریورماه اعلام شده بود. هنوز ارزیابی کاملی نداریم که توافق یاد شده به طور کامل انجام شده یا خیر. خواسته ایران اجرای کامل آن توافقنامه است که باید مورد راستی آزمایی دقیق قرار گیرد.

کنعانی ادامه داد: مجامع بین المللی و شورای امنیت در مواقع بحرانی درباره کارکرد و مأموریت ذاتی خود در پایان دادن به بحران‌ها و شکل نگرفتن بحران‌ها، کارکردی نداشتند. اگر کارکرد داشتند شاهد طولانی شدن وضعیت در غزه نبودیم. شورای امنیت و سازمان ملل، گروگان اقدامات سیاسی هستند و نمی‌گذارند در جهت صلح و امنیت بین اللملی اقدامی صورت بگیرد.

وی گفت: مجامع بین المللی باید نسبت به صلح و امنیت بین المللی اهتمام لازم را انجام بدهند. مردم در خیابان‌های اروپا، آمریکا، کشورهای عربی و آفریقایی در تجمعات حضور می‌یابند و خواهان پایان بخشیدن به جنایت صهیونیست‌ها هستند. اجازه بدهند تا این مجامع کارکرد حقوقی خود را داشته باشند.



سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله به پایگاه‌های آمریکایی تصریح کرد: هر چه بکارید درو می‌کنید. حمایت از تنش و تنش زایی واکنش خواهد داشت. بارها این را در مواضع رسمی و اعلامی و پیام‌هایی که دادیم بیان کردیم. حمایت از متجاوز و حمایت از تنش واکنش ملت‌ها را در پی خواهد داشت. آمریکایی‌ها بخشی از کنش و واکنش در منطقه هستند. این واکنش‌ها بخشی از سیاست‌های غلط آمریکا در منطقه است.

کنعانی درباره رأی مثبت ایران به قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی افزود: در موضوعات مهم درباره قطعنامه‌ها در سازمان ملل و سازمان‌های وابسته رأی گیری می‌شود و این امر مرسوم و شناخته شده‌ای است. اینها موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است. شاید کشوری نسبت به برخی مفاد ملاحظات اصولی و سیاسی داشته باشد و با قوانین آن کشور ناسازگار باشد، کشورها رأی می‌دهند اما در اعلامیه توضیحی، تحفظ خود را مطرح می‌کنند. ایران از این رویه در این قطعنامه و موضوع فلسطین استفاده کرد.

وی درباره میانجیگری ایران در آزادی اسرای غیرنظامی گفت: گفت‌وگوی امیرعبداللهیان با وزرای خارجه قطر و عربستان بر موضوع فلسطین ناظر بر یافتن راهکار برای فشار به رژیم برای پایان دادن به حملات نظامی بود. درباره سازوکارها گفتگو می‌شود موضوع انسان دوستانه مطرح است و کشورهای اسلامی می‌توانند کمک کنند. آمریکا در کنار رژیم اسرائیل قرار گرفته، محاصره کامل ایجاد شده و ایجاد کمک و گشایش برای کمک‌های انسانی صورت نمی‌گیرد.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: به دلیل درخواست برخی کشورها از ایران، برخی کشورها اعلام کردند شهروندانی در غزه داریم که بخشی از نزاع و شهروند اسرائیل نیستند و از ایران درخواست آزادی آنها را داشتند. این موضوع با مقامات ذیربط حماس مطرح شده و قول مثبت هم از حماس گرفتیم. تا الان مقامات حماس کار انسانی کردند اما بمباران و شرایط خاص غزه امکان اجرا و بررسی و تفکیک شهروندان و نظامیان را نمی‌دهد. منتظر زمان هستند. ما جزو مشوقین این روند هستیم.

کنعانی در مورد سفر معاون سیاسی وزیرخارجه به مسکو، گفت: سفر باقری به مسکو بنا به دعوت طرف روسی و از قبل تعیین شده بود. محور دیدارها موضوع قفقاز جنوبی و نشست ۳+۳ و پیرامون تحولات در نوار غزه صورت گرفت و همزمان با حضور نماینده سیاسی جنبش حماس در مسکو بود.

وی در مورد اف ای تی اف گفت: در داخل کشور شفاف‌ترین سازوکار مالی وجود دارد. موضوع اف ای تی اف سازکار خاص خود را در کشور دارد.

کنعانی در مورد زمان سفر طالبان به ایران گفت: تبادل هیأت‌ها در خصوص موضوعات مهم و در چارچوب‌ها انجام می‌شود.

کنعانی در خصوص برنامه ایران برای آتش بس در غزه گفت: موضوع پایان دادن به تجاوز رژیم از موضوعات اولویت دار ایران است که از ابتدا مدنظر ما بوده است. تلاش ایران این بوده که با توجه به عدم تمکین رژیم صهیونیستی به خواسته بین المللی برای پایان دادن به تجاوزات، جامعه بین المللی فشارش را تقویت کند تا رژیم مجبور شود به این خواسته تن دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در چارچوب تلاش‌های ایران و هم کشورهای همسو، اکنون خواسته عمومی جامعه بین المللی این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن به فوریت حملات رژیم خاتمه پیدا کند. این موضوع در قطعنامه سازمان ملل هم نشان داد که خواسته جمعی است.

کنعانی در پایان درباره فعالیت مراکز اسلامی در کشورهای مختلف گفت: ما مراکز اسلامی مختلفی رسماً و قانونا به ثبت رسیده و مبتنی بر قوانین آن کشورها در حال فعالیت هستند. مراکزی هستند برای فعالیت‌های فرهنگی که پیروان ادیان مختلف در اجتماعات جمع می‌شوند. فعالیت این مراکز همواره ثمربخش و ناظر بر تکثر فرهنگی بوده است. اینکه در کشوری برخی از این مراکز دچار مشکلاتی شدند، نگاه اصولی ایران این است که در چارچوب فضای قانونی که وجود دارد این مراکز فعالیت کرده و باید اجازه فعالیت داده شود. ما بی اطلاع از این جزئیات نیستیم اما در چارچوب سازوکارهای قانونی موجود مسئولان این مراکز در حال پیگیری هستند.