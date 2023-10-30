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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۳

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رئیس سازمان هواشناسی کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

رئیس سازمان هواشناسی کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

زاهدان- معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور برای شرکت در شانزدهمین جلسه «ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار» وارد فرودگاه زابل در شمال سیستان وبلوچستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج بخش مسلمان در بدور ورود، از ایستگاه هواشناسی فرودگاهی زابل بازدید کرد و به گفتگوی صمیمی با کارکنان این مرکز نشست.

بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، شانزدهمین ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظ محیط زیست در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است در این ستاد راهکارهای مدیریت، مقابله و سازگاری با پدیده گردوغبار و تصمیم گیری درباره مهار این پدیده در سیستان و بلوچستان بررسی می‌شود.

شمال سیستان و بلوچستان به سبب فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه و وجود چشمه‌های تولید گرد و غبار متعدد، از کانون‌های مهم خیزش و انتشار گرد و غبار است.

کد مطلب 5925452

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
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