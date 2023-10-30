رئیس سازمان هواشناسی کشور وارد سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سحر تاج بخش مسلمان در بدور ورود، از ایستگاه هواشناسی فرودگاهی زابل بازدید کرد و به گفتگوی صمیمی با کارکنان این مرکز نشست.

بر اساس اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، شانزدهمین ستاد ملی سیاست گذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظ محیط زیست در سیستان و بلوچستان برگزار می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است در این ستاد راهکارهای مدیریت، مقابله و سازگاری با پدیده گردوغبار و تصمیم گیری درباره مهار این پدیده در سیستان و بلوچستان بررسی می‌شود.

شمال سیستان و بلوچستان به سبب فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه و وجود چشمه‌های تولید گرد و غبار متعدد، از کانون‌های مهم خیزش و انتشار گرد و غبار است.