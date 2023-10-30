جریان «دختران حاج قاسم» حرکتی رو به پیشرفت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهابی صبح دوشنبه در همایش دختران حاج قاسم در شهرستان جیرفت افزود: حاج قاسم محبوب بود زیرا جهانی فکر می‌کرد و امروز نمی‌توان در رویداد دختران حاج قاسم شرکت کرد اما جهانی فکر نکرد.

وی ضمن اشاره به این مطلب که شهید سلیمانی هر کاری می‌کرد برای رضای خدا بود، تاکید کرد: دختران حاج قاسم هم امروز باید پیوسته به دنبال کسب این ویژگی باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با بیان اینکه حاج قاسم ویژگی‌های اخلاقی بارزی داشت، عنوان کرد: بسیاری از اسطوره‌ها پس از وفات، مردم دور آنها جمع می‌شوند اما مغناطیس حاج قاسم در زمان حیاتش مردم را جذب خود کرده بود.

حجت الاسلام شهابی ضمن ابراز خوشایندی از حضور بیش از صد نفر از دختران حاج قاسم در این رویداد، گفت: حضور دختران حاج قاسم در این همایش نشان دهنده آن است دهه هشتادی‌ها برای ظهور تلاش می‌کنند.