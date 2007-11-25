تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز یکشنبه چهارم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با چهاردهم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم نوامبر سال 2007 میلادی.
- مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی ساعت 30/15 امروز به وقت محلی (18 به وقت تهران) درمرکز گردهمایی بین المللی شهر دوربان واقع در 700 کیلومتری شهر ژوهانسبورگ پایتخت کشور آفریقای جنوبی برگزار می شود.
- هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس امروز برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* فولهام - بلکبرن
* وستهام - تاتنهام
- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال باشگاه های اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیربه پایان می رسد:
* آتلتیکو بیلبائو - دپورتیوو لاکرونا
* آتلتیکو مادرید - وایادولید
* لوانته - رئال بتیس
* اوساسونا - اسپانیول
* ویارئال - آلمریا
* راسینگ سانتاندر - والنسیا
* رئال زاراگوزا - ختافه
- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال باشگاه های فرانسه امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* اوسر - لومان
* نیس - پاریسن ژرمن
-هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال باشگاه های ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* کالیاری - میلان
* امپولی - تورینو
* لاتزیو - پارما
* لیورنو - سامپدوریا
* ناپولی - کاتانیا
* رجینا - فیورنتینا
* اودینزه - سیه نا
* یوونتوس - پالرمو
- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری 3 بازی زیر به پایان می رسد:
* الخور - السد
* السیلیا - العربی
* ام صلال - الغرافه
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:
* هامبورگ - هانزاروستوک
* نورنبرگ - دورتموند
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