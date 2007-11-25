تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگارمهر، امروز یکشنبه چهارم آذرماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با چهاردهم ذی القعده سال 1428 هجری قمری و برابر است با بیست و پنجم نوامبر سال 2007 میلادی.

- مراسم قرعه کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی ساعت 30/15 امروز به وقت محلی (18 به وقت تهران) درمرکز گردهمایی بین المللی شهر دوربان واقع در 700 کیلومتری شهر ژوهانسبورگ پایتخت کشور آفریقای جنوبی برگزار می شود.

- هفته چهاردهم لیگ برتر انگلیس امروز برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* فولهام - بلکبرن

* وستهام - تاتنهام

- هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال باشگاه های اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیربه پایان می رسد:

* آتلتیکو بیلبائو - دپورتیوو لاکرونا

* آتلتیکو مادرید - وایادولید

* لوانته - رئال بتیس

* اوساسونا - اسپانیول

* ویارئال - آلمریا

* راسینگ سانتاندر - والنسیا

* رئال زاراگوزا - ختافه

- هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال باشگاه های فرانسه امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* اوسر - لومان

* نیس - پاریسن ژرمن

-هفته سیزدهم رقابتهای فوتبال باشگاه های ایتالیا با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* کالیاری - میلان

* امپولی - تورینو

* لاتزیو - پارما

* لیورنو - سامپدوریا

* ناپولی - کاتانیا

* رجینا - فیورنتینا

* اودینزه - سیه نا

* یوونتوس - پالرمو

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ قطر امروز با برگزاری 3 بازی زیر به پایان می رسد:

* الخور - السد

* السیلیا - العربی

* ام صلال - الغرافه

- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال بوندس لیگا عصر امروز با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می رسد:

* هامبورگ - هانزاروستوک

* نورنبرگ - دورتموند