به گزارش خبرنگار مهر، نادر نوروزی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره بین‌المللی خوراک کرمانشاه، اظهار کرد: متولی برگزاری برنامه‌های شهر خلاق در هر شهری بر عهده شهرداری‌ها است.

وی افزود: کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ توانست با ثبت در یونسکو به زنجیره شهر خلاق وصل شود که این تریبون بهترین فرصت برای معرفی کرمانشاه است.

شهردار کرمانشاه تصریح کرد: در این راستا قصد داریم در دی ماه سال جاری و در صورت مساعد بودن وضعیت آب و هوا، جشنواره بین‌المللی خوراک کرمانشاه را با حضور چند کشور خارجی و دیگر استان‌ها برگزار کنیم.

نوروزی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره فرصت خوبی برای معرفی کرمانشاه است، گفت: البته تحولات رخ داده در منطقه و برنامه دعوت از کشورهای حاشیه ایران باعث شده که تاریخ برگزاری فعلاً نامشخص باشد.

وی خاطرنشان کرد: در حاشیه برگزاری این جشنواره که به مدت پنج روز خواهد بود، جنگ‌های شادی نیز خواهیم داشت.

شهردار کرمانشاه در پایان گفت: همچنین بنابر پیگیری‌های صورت گرفته، قصد داریم در حاشیه این جشنواره بزرگترین دنده کباب به وزن ۱۰۰ کیلوگرم را ثبت گینس کنیم.