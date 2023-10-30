به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، مأموران دریابانی شهرستان پارسیان یک فروند شناور حامل سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس توقیف کردند.

وی افزود: با توجه به وصول گزارشاتی مبنی بر قاچاق گازوئیل توسط یک فروند شناور لنج تجاری، مأمورین دریابانی پاسگاه دریایی تبن با هماهنگی مقام قضائی پس از انجام کارهای اطلاعاتی دقیق، نسبت به توقیف شناور مذکور اقدام کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۴ نفر در این رابطه، تصریح کرد: در بازرسی از این شناور ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

قهرمانی یادآور شد: دستورات لازم مبنی بر تحویل سوخت‌های مکشوفه به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز صادر شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه، مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سوخت در خلیج فارس و دریای عمان به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار دارد و این مهم با رصد اطلاعاتی و عملیاتی و کارآمد سازی نظارت‌ها به صورت جدی پیگیری می‌شود.