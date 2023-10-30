تبیین دستاوردهای نظام مهمترین برنامه‌ ۱۳ آبان در استان سمنان

حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برنامه ریزی ویژه ۱۳ آبان در استان سمنان با توجه به جنایات اخیر اسرائیل خبر داد و بیان کرد: در نشست هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان تاکید بر روی بهره گیری از ظرفیت دانش آموزان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تکالیف دستگاه‌های مرتبط در این زمینه دیده شده است، تاکید کرد: دانشگاهیان و دانشجویان و همچنین دانش آموزان در این مراسم حضور پرشور و ویژه ای خواهند داشت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه تبیین رشد علمی دانشگاه‌ها و مدارس ما در استان یکی از برنامه‌هایی است که در دست اجرا داریم، تاکید کرد: غرفه‌های متعددی با هدف نمایش توانمندی‌های دانش آموزان و دانشجویان استان برپا می‌شود.

خرمیان با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان نیز با حضور پرشور مردم برگزار می‌شود، گفت: کم اطلاعی جوانان ما نسبت به جبهه استکبار سبب شده تا یکی از مهمترین بخش‌های برنامه‌های ۱۳ آبان امسال، برنامه‌های تبیینی باشد.

وی با بیان اینکه زنگ استکبار ستیزی و همایش‌های مختلف در مدارس استان سمنان برگزار می‌شود، افزود: برپایی مسابقات و رویدادهای فرهنگی، ورزشی، استکبار ستیزی، هنری و … در زمره دیگر برنامه‌های تدارک دیده شده در ۱۳ آبان امسال است.