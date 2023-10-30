داور اهل خراسان شمالی در هفته دوازدهم لیگ فوتسال قضاوت خواهد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال کشور، دیدار بین دو تیم فرش آرا مشهد و مقاومت البرز را داور اهل خراسان شمالی قضاوت خواهد کرد.

ارسلان میرزاده داور شایسته اهل خراسان شمالی در مشهد قضاوت این دیدار را انجام خواهد داد.