۱۳ آبان تجلی خشم و انزجار ملت ایران علیه استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری پیش از ظهر دوشنبه در ستاد هماهنگی برنامه‌های ۱۳ آبان در مازندران از یوم الله ۱۳ آبان به عنوان تجلی خشم تجلی و انزجار ملت ایران علیه استکبار جهانی یاد کرد و گفت: استکبار ستیزی به عنوان بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه برای برپایی راهپیمایی برنامه‌های مختلفی در استان طراحی شده است، گفت: یوم الله ۱۳ آبان تجلی خشم و نفرت ملت مسلمان ایران از جنایات استکبار جهانی است و استکبار ستیزی به عنوان بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی بوده و دسیسه‌های رژیم استکباری را برملا ساخته است.

وی با اظهار اینکه مردم مسلمان و انقلابی مازندران مانند همیشه با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی عظیم ۱۳ آبان حماسه آفرینی می‌کنند، گفت: مردم با حضور در راهپیمایی پاسخ دندان شکن به استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی خواهند داد.

حجت الاسلام اصغری با اشاره به اینکه سه اتفاق مهم در ۱۳ آبان باید تبیین و روشنگری شود، تبعید حضرت امام راحل توسط رژیم منحوس پهلوی را از جمله وقایع برشمرد و تسخیر لانه جاسوسی را که از آن به عنوان انقلاب دوم یاد می‌شود، را از دیگر حوادث بیان کرد و گفت: نظم نوین جهانی با نسل آرمانی شعار محوری ۱۳ آبان است.

حجت الاسلام اصغری با بیان اینکه آماده برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان و روز استکبار ستیزی هستیم، گفت: راهپیمایی باشکوهی در سراسر استان برگزار می‌شود و این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام تویسرکانی در ساری برگزار می‌شود.