رشد ۳۰ درصدی درآمد افرانت در ۷ ماهه سال جاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری مجمع عمومی افزایش سرمایه این شرکت در ۱۵ مهرماه، این خبر برای صاحبان سهام و نماد "افرا" بسیار حائز اهمیت است و می تواند بیانگر روند صعودی شاخص های کسب و کار در این شرکت باشد.

بنابراین گزارش و براساس اطلاعات منتشر شده؛ رشد فروش افرانت حاصل بهره وری بیشتر منابع و تقویت زیرساخت های مراکز داده در سال جاری است.

این گزارش حاکی است؛ افرانت ارایه دهنده خدمات و راهکارهای مبتنی بر دیتا، شامل پهنای باند اینترنت، شبکه انتقال، خدمات ارتباطی، مراکز داده و خدمات ابری برای سازمان ها و کسب و کارهاست.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.