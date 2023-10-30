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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

رشد ۳۰ درصدی درآمد افرانت در ۷ ماهه سال جاری

رشد ۳۰ درصدی درآمد افرانت در ۷ ماهه سال جاری

شرکت افرانت ۷ ماهه منتهی به مهرماه سالجاری را با رشد ۳۰ درصدی درآمدها پشت سر گذاشت.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با توجه به برگزاری مجمع عمومی افزایش سرمایه این شرکت در ۱۵ مهرماه، این خبر برای صاحبان سهام و نماد "افرا" بسیار حائز اهمیت است و می تواند بیانگر روند صعودی شاخص های کسب و کار در این شرکت باشد.

بنابراین گزارش و براساس اطلاعات منتشر شده؛ رشد فروش افرانت حاصل بهره وری بیشتر منابع و تقویت زیرساخت های مراکز داده در سال جاری است.

این گزارش حاکی است؛ افرانت ارایه دهنده خدمات و راهکارهای مبتنی بر دیتا، شامل پهنای باند اینترنت، شبکه انتقال، خدمات ارتباطی، مراکز داده و خدمات ابری برای سازمان ها و کسب و کارهاست.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد مطلب 5925535

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