به گزارش خبرنگار مهر، امین صادقی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با خبرنگاران در اردبیل، اظهار کرد: رویداد مدرسه نوجهان در راستای مأموریت مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان در دیدار آبان ماه سال گذشته پیرامون بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در نظم نوین جهانی، نامگذاری شد که اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با برگزاری رویداد مدرسه‌ای نوجهان با شعار «جهانی نو در افق نوجوان» برای تبیین این موضوع برآمده است.

وی تصریح کرد: این رویداد همزمان با سراسر کشور در مدارس منتخب استان اردبیل نیز برگزار شد که در همین راستا بسته‌های نمایشگاهی و لوازم مورد نیاز توسط اتحادیه تهیه و در اختیار مدارس قرار گرفته تا در بحث تولید محتوای مناسب و تأثیرگذار خللی وجود نداشته باشد.

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اردبیل با اشاره به اینکه این جهان نو سه ویژگی انزوای آمریکا، انتقال قدرت از غرب به غرب آسیا و توسعه منطق مقاومت را پی دارد، گفت: اتحادیه با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری اقدام به راه‌اندازی این رویداد مدرسه‌ای کرده است.

صادقی افزود: برنامه نوجهان در ۴۰۰ مدرسه استان در طول آبان و آذرماه ۱۴۰۲ و با حضور اساتید و کارشناسان این حوزه در سطح مدارس برگزار می‌شود تا بتواند امکانی را برای دانش‌آموزان فراهم کند تا مفاهیم نظم جدید جهانی بهتر و بیشتر در جامعه تبیین کند.