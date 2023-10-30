به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان و کارکنان ادارات سطح شهرستان دهگلان ظهر دوشنبه به مناسبت گرامیداشت شهدای مظلوم غزه و در محکومیت اقدامات جنایت کارانه رژیم صهیونیستی در بمباران زنان و کودکان مظلوم غزه با حمل پرچمها و پلاکاردهایی با موضوعات و مضامین حمایت از فلسطین و ابراز انزجار از جنایات صهیونیستها قدام به کوهپیمایی کردند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دهگلان در این مراسم اظهار کرد: چنین برنامه و تجمعاتی که بر دفاع از حقوق مردم مظلوم فلسطین تأکید مینماید بسیار مهم و جریان ساز بوده و منجر به ایجاد نوعی گفتمان در محکومیت رژیم غاصب صهیونیستی و حمایت از مردم فلسطین خواهد شد.
حجتالاسلام میثم موسوی افزود: حمله ددمنشانه و غیرانسانی به بیمارستان المعمدانی شهر غزه یک جنایت جنگی بوده و از سوی تمامی آحاد و اقشار مردم ایران و جهان محکوم است و باید عاملان آن، یعنی سران رژیم اشغالگر قدس را به پشت میز محاکمه در دادگاههای رسیدگی به این جنایت وحشیانه محاکمه شوند.
وی عنوان کرد: تمام ادارات و ارگانهای دولتی و غیردولتی و نهادها در کنار سایر مردم شهرستان دهگلان با محکوم کردن این جنایت هولناک و ابراز انزجار از عاملان آن، همدردی و همراهی خود را با مردم مظلوم و عزادار غزه و ملت فلسطین اعلام میکنند.
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