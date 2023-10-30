کشف ۳۶۹ کیلوگرم تریاک در کهنوج و منوجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالعلی روانبخش افزود: مأموران یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج هنگام پایش شبانه محور کهنوج-رودبار به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و به آن دستور ایست دادند اما با افزایش سرعت و فرار آن روبه رو شدند.

وی ادامه داد: در ادامه سرنشینان این خودرو در مواجهه با تعقیب و مراقبت ضربتی مأموران، خودروی خود را در یک نقطه رها و در تاریکی شب از دید مأموران خارج شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در بازرسی از این خودرو ۱۶۷ کیلو تریاک کشف شد که پاک سازی منطقه و واکاوی‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری متهمان در دست انجام است.

فرمانده انتظامی شهرستان منوجان نیز از کشف ۲۰۲ کیلو و ۸۰۰ گرم تریاک در دو عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن بژندی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر منوجان با انجام اقدامات اطلاعاتی از ورود دو محموله سنگین مواد مخدر به حوزه این شهرستان مطلع و با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی چاهشاهی در یکی از محورهای فرعی مستقر شدند.

وی افزود: در این راستا مأموران هنگام پایش نامحسوس این محور یک دستگاه خودروی سمند که با مشاهده ماموران قصد فرار داشت را با استفاده از گلمیخ متوقف و ضمن دستگیری یک متهم از این خودرو ۱۰۲ کیلو تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان منوجان تصریح کرد: در ادامه این عملیات ماموران با پایش چندین ساعته همین محور یک دستگاه خودروی پژوی دیگر را نیز متوقف و ضمن کشف ۱۰۰ کیلو و۸۰۰ گرم تریاک از آن ۲ خودروی راه پاک کن مرتبط با این محموله را نیز توقیف و در مجموع ۵ متهم را دستگیر و آنان را پس از واکاوی‌های اطلاعاتی به مراجع قضایی معرفی کردند.