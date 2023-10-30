به گزارش خبرنگار مهر، رسول حسام ظهر دوشنبه در نشست منطقه‌ای مدیران مدیریت بحران استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و یزد در کرمان افزود: در زمینه تخصیص اعتبارات و تسهیلات به خسارات وارده ناشی از بحران‌ها، حوادث طبیعی و غیرطبیعی باید با رویکرد کارشناسی تخصصی و فنی و مستندسازی‌های واقعی و استفاده از فناوری‌های نوین این خسارات را تعیین کرد و به افراد زیان دیده واقعی پرداخت شود.

وی تاکید کرد: آموزش‌های تخصصی، عملیاتی و گروه‌های واکنش سریع امر اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شوند.

معاون هماهنگی، پیشگیری و کاهش خطرپذیری سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: با توجه به حساسیت بالای کار در بخش مدیریت بحران، دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی باید همکاری لازم و مؤثر خود را با ستاد بحران داشته باشند.

حسام با اشاره به مسائل و بحران‌های مشترک استان‌های همجوار گفت: استان‌های همجوار با تشکیل کمیته‌های مشترک، پاسخ به عملیات بحران را پیش ببرند و نشست مشترک در سطح مدیران و کارشناسان حتماً انجام شود.

معاون سازمان مدیریت بحران کشور، نسبت به اهمیت بکارگیری تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی تاکید کرد و افزود: همچنین شرکت‌های بخش خصوصی نیز با یک برنامه‌ریزی و توجیه کردن آنها می‌توانند نقش بسیار مهمی در عملیات‌ها و آموزش داشته باشند.

وی گفت: برای مدیریت بحران با توجه به حجم، و حساسیت و تخصص محور بودن کارها، باید در ساختارسازی‌ها تجدیدنظر صورت گیرد که در وزارت کشور علیرغم سیاست‌های موجود پیگیری‌های سازمان ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان نیز گفت: ۱۳ نقطه بحران‌ساز در این استان شناسایی شده و با تخصیص اعتبار مناسب، عملیات پاسخ به بحران انجام شد و سیل بندها و بندهای خاکی مناسبی نیز در نقاط یادشده، ایجاد گردیده است.

حمید سالخورده افزود: برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی سوخت‌رسانی یارانه‌ای به مقدار ۴.۵ میلیون لیتر گازوئیل انجام گرفت که کمک بسیار بزرگی به کشاورزان استان شد.

وی ضمن اشاره به بحران‌های مشابه از جمله آب، ریزگردها، سیل و آفات کشاورزی سه استان، خواستار تشکیل کمیته مشترک بحران‌های منطقه شد و استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی در بحران‌ها شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان با توجه به مشکل ریزگردها و طوفان شن بر حل بحث حق آبه‌های مناطق و خطرات زیست محیطی جنوب شرقی کشور تاکید و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط و پشتیبانی سازمان مدیریت بحران کشور شد.