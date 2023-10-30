محموله قطعات کولرهای گازی قاچاق در برخوار کشف شد

سردار محمدرضا هاشمی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز فرماندهی انتظامی شهرستان بُرخوار در پی کسب خبری مبنی بر دپوی تعداد زیادی کولر گازی قاچاق در یکی از انبارهای شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان از انبار مذکور بازدید کرده و در نهایت ۶۲۱ عدد پنل و اینورترهای کولر گازی را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه تمامی قطعات مکشوفه خارجی بوده و مالک آنها نیز هیچ گونه مدارک گمرکی در این خصوص نداشت بنابر این محموله مذکور برابر حکم قضائی تحت عنوان کالای قاچاق توقیف شد.

سردار هاشمی فر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۵۰ میلیارد ریال ارزیابی کردند گفت: در این خصوص ضمن پلمب انبار پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به مرجع قضائی ارجاع داده شد.