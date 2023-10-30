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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۳

معاون استاندار اردبیل:

داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۴ آبان ماه ثبت‌نام می‌کنند

داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۱۴ آبان ماه ثبت‌نام می‌کنند

اردبیل- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان در فرمانداری مرکز استان اردبیل آغاز می‌شود.

رضا قاسمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا ۲۰ آبان ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌توانند شخصاً و یا با ارسال نماینده خود به فرمانداری مرکز استان اردبیل نسبت به ارائه مدارک اعلام شده در قانون و ثبت‌نام اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: طبق ماده ۱۱ و ۱۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اجتهاد و سطح علمی داوطلبان بر اساس شرایط اعلام شده، احراز می‌شود و سطح چهار حوزه به عنوان شرط علمی و امتحان کتبی و شفاهی نیز برای داوطلبان جدید و غیرعضو در مجلس خبرگان برای احراز شرط اجتهاد مد نظر قرار گرفته است.

کد مطلب 5925602

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