رضا قاسمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری از ۱۴ آبان آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا ۲۰ آبان ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری می‌توانند شخصاً و یا با ارسال نماینده خود به فرمانداری مرکز استان اردبیل نسبت به ارائه مدارک اعلام شده در قانون و ثبت‌نام اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: طبق ماده ۱۱ و ۱۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، اجتهاد و سطح علمی داوطلبان بر اساس شرایط اعلام شده، احراز می‌شود و سطح چهار حوزه به عنوان شرط علمی و امتحان کتبی و شفاهی نیز برای داوطلبان جدید و غیرعضو در مجلس خبرگان برای احراز شرط اجتهاد مد نظر قرار گرفته است.