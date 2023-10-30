مدرسه قوی ضامن ایران مقتدر است

به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع ۱۰ هزار نفری دانش‌آموزان دختر به مناسبت روز نوجوان با عنوان «نسل طوفان» ظهر دوشنبه با هدف حمایت از مردم مظلوم غزه و با حضور وزیر آموزش و پرورش در تبریز برگزار شد.

رضا مراد صحرایی در این اجتماع بزرگ با اشاره به اینکه امروز برخی کشورهای عربی شریک ظالمان هستند، گفت: کسی که ظلمی ببیند و پیام مظلومیت بشنود و کاری نکند مسلمان نیست.

وی با بیان اینکه دانش آموزان ما یک حرف با تمام دنیا دارند، گفت: اینکه همواره در کنار مظلومان ایستاده‌اند و دفاع از مظلوم در ریشه ما است.

وی با اشاره به اینکه ما ایرانیان رهبر خود را دانش آموزی می‌بینیم که جانش را در راه دفاع از میهن فدا کرد، گفت: پیام دانش آموزان ایرانی به تمام کشورهای عربی این است که دانش آموزان را به میدان بیاورید تا مهیب «مرگ بر اسرائیل» را فریاد بزنند.

وی با اشاره به اینکه مردم غزه دل به این نسل بسته‌اند، ادامه داد: از دانش آموزان می‌خواهم مهربانی خود را با کودکان غزه و مظلومان دنیا به اشتراک بگذارند و با تمام وجود و انرژی بر سر رژیم کودک کش فریاد بکشند.

صحرایی با تاکید بر اینکه مدرسه قوی ضامن ایران قوی است ادامه داد: امروز کودکان ما با عروسک‌های خود در این همایش حاضر شده‌اند. این کودکان می‌خواهند با عروسک‌های خود با کودکان غزه همدردی کنند. این نسل، نسل طوفان است نسل قاسم سلیمانی است که در یکایک دانش آموزان این کشور تکثیر شده است و اکنون ۱۶.۵ میلیون دانش آموز قاسم سلیمانی هستند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: پیام دانش آموز ایرانی برای دنیا پیام صلح و دوستی برای دنیا است و می‌خواهد دنیای بدون اسرائیل را به تصویر بکشد اگر دنیا بدون اسرائیل باشد چه می‌شود از روزی که این رژیم ایجاد شده دنیا روی خوش و آرامش ندیده است.

وی با بیان اینکه نسل طوفان بساط استکبار را بر خواهد چید، گفت: ما با صلح به دنیا پیام داریم و برای ایجاد شادمانی در سراسر دنیا می‌خواهیم دنیای بی اسرائیل را به تصویر بکشیم و نشان دهیم اگر اسرائیل نباشد چه می‌شود.