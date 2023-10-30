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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

جشنواره ملی خلق تصویری از دنیای بدون اسراییل برای کودکان

جشنواره ملی خلق تصویری از دنیای بدون اسراییل برای کودکان

جشنواره ملی خلق تصویری از دنیای بدون اسراییل برای کودکان توسط مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی و معاونت آموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی خلق تصویری از دنیای بدون اسراییل برای کودکان با همکاری این مرکز و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ویژه هنرجویان و هنرآموزان در رشته‌های طراحی پوستر، انیمیشن، موشن گرافی و نقاشی برگزار می‌شود.

مخاطبان می‌توانندآثار خود را تا تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲، به همراه نام و نام خانوادگی، شماره تماس، نام هنرستان و منطقه محل تحصیل به نشانی @Azadi_ghazeh در پیام رسان شاد ارسال کنند.

به آثار منتخب جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

همچنین می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال زیر در پیام رسان شاد بپیوندید.

https://shad.ir/officialmedu

کد مطلب 5925614
علی قدمی

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