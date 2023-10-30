به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ملی خلق تصویری از دنیای بدون اسراییل برای کودکان با همکاری این مرکز و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ویژه هنرجویان و هنرآموزان در رشتههای طراحی پوستر، انیمیشن، موشن گرافی و نقاشی برگزار میشود.
مخاطبان میتوانندآثار خود را تا تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۲، به همراه نام و نام خانوادگی، شماره تماس، نام هنرستان و منطقه محل تحصیل به نشانی @Azadi_ghazeh در پیام رسان شاد ارسال کنند.
به آثار منتخب جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
همچنین میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به کانال زیر در پیام رسان شاد بپیوندید.
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