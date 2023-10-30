کاظم ناظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن صدمات به ابنیه، قبل از شروع بارندگی‌ها عملیات پاکسازی و لایروبی پل‌ها در محورهای مواصلاتی استان انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر یک هزار و ۴۹۹ دستگاه آبرو و پل در محورهای استان وجود دارد، افزود: از این تعداد پل یک هزار و ۳۶۷ پل دارای دهانه تا ۶ متر هستند که هرسال با بازدید دوره‌ای در صورت نیاز پاکسازی و تنقیه می‌شوند.

این مسئول بیان کرد: بعد از بررسی‌های انجام شده، تنقیه و پاکسازی ۷۰۰ پل در دستور کار قرار گرفت که با تلاش نیروهای راهداری تاکنون، ۳۲۹ پل تنقیه و پاکسازی شده است و مابقی نیز به زودی انجام می‌شود.

ناظری توضیح داد: تنقیه پل‌ها به معنای تمیزکردن، بازکردن و برداشتن گل و لای از دهانه پل‌ها است که این کار جزو برنامه‌های اولویت‌دار این اداره‌کل برای جلوگیری از خسارات احتمالی به پل‌ها و هدایت آب‌های سطحی است.

رییس اداره نگهداری ابنیه فنی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: نیروهای راهداری البرز به منظور آماده‌باش برای بارندگی‌های احتمالی در پاییز و زمستان امسال، اقداماتی همچون لجن برداری، سبک‌سازی سپتینگ‌های زیرگذرها، احداث و اصلاح قنوها، تخلیه و پاکسازی کانال‌های هدایت آب، دریواسیون پل‌های بزرگ، تنظیم بستر ورودی و خروجی آبروها، ریزش برداری و … در طول محورهای استان انجام داده‌اند.