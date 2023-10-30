سامانه بارشی در پایان هفته کهگیلویه و بویراحمد را فرا می گیرد

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، برای امروز آسمان استان نیمه ابری تا ابری، گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

وی ابراز داشت: از روز سه شنبه تا پایان هفته با ورود امواج ناپایدار به منطقه در پاره‌ای از مناطق علاوه بر ابرناکی بارش پراکنده گاهی رگبار و رعدوبرق مورد انتظار است.

بهره مند تصریح کرد: این شرایط برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه بیشتر برای مناطق شرقی و شمالی استان خواهد بود، ولی برای روزهای پنجشنبه و جمعه کل استان را در بر می‌گیرد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان گفت: لازم به ذکر است که برای ارتفاعات و قلل دنا، بارش‌ها به صورت برف پراکنده خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه به لحاظ دمایی هم از روز سه شنبه در طول روز اندکی از دمای بیشینه کاسته خواهد شد، ابراز داشت: بر اساس وضعیت هوای ۲۴ ساعت گذشته لنده با بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و یاسوج با کمینه ی دمای ۸/۱ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان بودند.