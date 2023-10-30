تشکیل ۳۰ هزار پرونده در تعزیرات هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حسن پور ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن تبریک هشتم آبان، سالروز تاسیس تعزیرات حکومتی، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی در سه بخش رسیدگی به تخلفات صنفی (کالا و خدمات)، رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی و رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند.

وی افزود: از آبان ماه پارسال تا آبان امسال حدود ۳۰ هزار فقره پرونده در بخش‌های مختلف کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت دارو و درمان در این اداره کل تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، ارزش ریالی این تعداد پرونده را ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: مجموع درآمدهای وصولی تعزیرات حکومتی هرمزگان شش هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۳۳۰ فقره پرونده بالای ۱۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: مهمترین پرونده ها مرتبط با قاچاق فراورده های نفتی است که در کمتر از ۴۵ روز رسیدگی می شوند.

حسن پور، شماره پرونده های وارده یک سال گذشته در بخش واحدهای صنفی را ۱۱ هزار و ۵۵۱ فقره اعلام کرد و افزود: ۶۵ پرونده نیز در بخش امور بهداشتی درمانی تشکیل شده که عمدتاً موضوع دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان است.

وی عنوان کرد: ۸۳۶ مورد بازرسی توسط گشت مشترک نیزبه صورت نظارت های میدانی از بخش های مختلف صورت گرفته که برای ۳۸۵ واحد دارای تخلف، پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.