مقابل تضییع حقوق مردم سکوت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین طاهری آکردی در همایش «شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی و حاکمیتی» و «تشکلهای مردمی» استان فارس که در استانداری برگزار شد، به آسیب شناسی بحث فریضتین پرداخت و گفت: مشخص نبودن جایگاه ساختار سازمانی از مهمترین مشکلات ستاد امر به معروف است که سبب شده تا ستاد نتواند به درستی در حاکمیت و حکمرانی دینی نقش آفرینی کند.
این مقام مسئول از طراحی مدل و ساختار جدید برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر با در نظر گرفتن رسالتها و مأموریتهای این نهاد فراقوهای خبر داد و عنوان کرد: هدف اصلی ما در این ساختار جدید رسیدن به حکمرانی متعالی و دینی است که در این مسیر از نظرات نخبگان، متخصصان و صاحب نظران نیز در حال بهرهگیری هستیم.
وی با اشاره به نظام سیاسی اسلام، امر به معروف و نهی از منکر را بهترین راه برای رسیدن به حکمرانی متعالی برشمرد و خاطرنشان کرد که در چنین حکمرانی به نظارت مردم بر مسئولان، مردم بر مردم و مسئولان بر مردم میرسیم.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، ضمن تقدیر از حمایتهای رئیس جمهور از بحث فریضتین عنوان کرد: بحمدلله دولت انقلابی همراهی خوبی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر دارد، از اینرو شرایط برای کار فراهم است.
دکتر طاهری آکردی با بیان اینکه یکی از آسیبهای نهادهای فرهنگی مدیریت آنها با فرهنگ اداری است، بیان داشت: قانون برای ستاد امر به معروف ۵ وظیفه در بحث آموزش، شوراهای امر به معروف دستگاهها، عفاف و حجاب، حمایت از آمران و ناهیان و تشکلهای مردمی تعریف کرده که به دنبال انجام کار تخصصی در این عرصهها هستیم.
وی با اشاره به اینکه به دنبال تقسیمبندی دستگاهها براساس حوزه تخصصیشان هستیم، گفت: هدف این است که مسئولان هر کدام از دستگاهها با یکدیگر به همفکری پرداخته و ضمن احصاء مصادیق معروفات و منکرات، راهکارهای لازم در این زمینه را ارائه دهند تا ستاد امر به معروف پیگیر آنها باشد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین از برنامهریزی برای ساماندهی تشکلهای مردمی خبر داد و اظهار کرد: اینکه برخی میگویند ستاد مانع کار تشکلها میشود، حرف نادرستی است؛ بلکه در ستاد به دنبال ضابطهمند کردن کار تشکلها هستیم.
وی افزود: تشکلها باید وارد کار تخصصی شده و به مطالبهگری بپردازند و ستاد معتقد است که تشکلها باید ضمن بررسی مشکلات حوزه تخصصی، مدل و راهکار برای رفع آن ارائه دهند وگرنه صرف داد زدن مشکل که سبب حل آن نمیشود؛ تشکلها باید کنشگر باشند.
دکتر طاهری آکردی همچنین از حمایتهای ویژه ستاد امر به معروف در بحث آمران و ناهیان خبر داد و بیان داشت: به دنبال معاضدت قضائی در آمران و ناهیان با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی وکلا و حقوقدانان هستیم.
این مقام مسئول، آینده بحث امر به معروف و نهی از منکر را روشن دانست و تصریح کرد: به دنبال طرحی در بحث آئیننامه مالی و اجرایی هستیم و میخواهیم ستاد به عنوان یک مجموعه فراقوهای در حاکمیت نقشآفرینی کند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به اینکه فریضتین در بحث عدالت اجتماعی بسیار تأثیرگذار است، بیان داشت: حفظ نظام بالاترین معروف است و به همین دلیل ما نمیتوانیم نسبت به کارهایی که نظام را زیر سوال میبرد، بی تفاوت باشیم. برای نمونه ما خودروساز نیستیم، ولی نمیتوانیم نسبت به اقدامات آنها در تضییع حقوق عامه سکوت کنیم.
این مقام مسئول، فرهنگ بی تفاوت نبودن را برای اسلام دانست و هدف از برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها را فرهنگ سازی در همین امر عنوان کرد.
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