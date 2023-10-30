به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم کاوه ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف استان کردستان، با اشاره به تصدی دو ماهه خود در این سِمت، عنوان کرد: رویکرد جدید بسیج اصناف استان کردستان حول سه محور، ایجاد اعتماد، ایجاد نیاز و پاسخگویی و مطالبه گری شکل گرفته است.

وی افزود: در طی دو ماه گذشته اقدامات خوبی از سوی بسیج اصناف به منظور ایجاد اعتماد صنوف به بسیج صورت گرفته است و این اقدامات به منظور اعتمادسازی، مؤثر واقع شده است.

کاوه گفت: بسیج اصناف در قدم بعدی نیازمندی‌های اصناف را پیگیری خواهد کرد و در نهایت، بسیج برای پیشبرد برنامه‌های خود از آنها مطالبه گری خواهد کرد.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده بسیج اصناف در کمیسیون نظارت اصناف، عنوان کرد: بسیج اصناف می‌تواند از این اهرم قدرت برای نظارت بیشتر بر اصناف استان استفاده کند.

مسئول بسیج اصناف استان کردستان، عنوان کرد: منکرات در حوزه اصناف فقط بی حجابی نیست و شامل موارد متعددی از جمله گران فروشی، کم فروشی، تقلب و … می‌شود.

سرهنگ کاوه بر لزوم همکاری طلایه داران ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان با بسیج اصناف تاکید کرد و گفت: بسیج اصناف می‌تواند با تکیه بر گزارشات این طلایه داران کنترل بیشتری بر بازار و اصناف داشته باشد.

وی از تشکیل قرارگاه جهادی تحول اقتصادی کردستان توسط بسیج اصناف خبر داد و گفت: این قرارگاه شامل اعضای خاص است و با عضویت ستا د امر به معروف و نهی از منکر استان نیز در این قرارگاه در آینده بسیار نزدیک در خصوص ساماندهی بازار و اصناف تصمیم گیری‌های مؤثر را خواهند داشت.