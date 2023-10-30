ثبت نام نهایی ۶۰ داوطلب نمایندگی مجلس در شبستر

محمد مطهری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پایان مهلت مرحله نهایی ثبت‌نام داوطلبین دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، در مجموع ۶۰ نفر از حوزه انتخابیه شبستر ثبت‌نام خود را نهایی کردند که از این تعداد ۸ نفر خانم (۱۳ درصد) ۵۲ نفر آقا (۸۷ درصد) هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ نفر (۲۳ درصد) ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای سابقه ایثارگری هستند، عنوان کرد: ۴۸ نفر (۸۰ درصد) داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد، ۲ نفر (۳ درصد) دارای مدرک کارشناسی، ۶ نفر (۱۰ درصد) دارای مدرک دکتری و ۴ نفر (۷ درصد) دارای مدرک حوزوی هستند.

وی افزود: از مجموع ۶۰ نفر ثبت‌نام کنندگان یعنی ۲ نفر بین ۶۵ تا ۷۵ سال سن، ۶ نفر در گروه سنی ۶۰ تا ۶۵ سال، ۷ نفر در گروه سنی ۵۵ تا ۶۰ سال، ۱۰ نفر در گروه سنی ۵۰ تا ۵۵ سال، ۹ نفر در گروه سنی ۴۵ تا ۵۰ سال، ۱۴ نفر در گروه سنی ۴۰ تا ۴۵ سال، ۹ نفر در گروه سنی ۳۵ تا ۴۰ سال و ۳ نفر در گروه سنی ۳۰ تا ۳۵ سال برای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شبستر ثبت‌نام کرده‌اند.

بدیهی است دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز ۱۱ اسفند سالجاری برگزار خواهد شد.