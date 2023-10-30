کشف سالانه چند صد تُن موادمخدر/افزایش ظرفیت مرکز سروش به ۷۰۰۰ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در افتتاحیه کارگاه حرفه‌آموزی و ترک اعتیاد مهر سروش در شهر ری بیان کرد: برخورد با معتادان متجاهر باید جدی‌تر شود؛ معتادان متجاهر باید سریع‌تر جمع‌آوری شوند.

وی در ادامه خبر داد: سالانه چند صد تن کشفیات مواد مخدر داریم به اندازه‌ای که روح و روان مردم را آسیب می‌دهد؛ این کشفیات با عملیات اطلاعاتی، پلیسی و تعقیب و گریز انجام می‌شود.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی کشور تصریح کرد: اگر معتادان متجاهر جمع‌آوری شدند یعنی خوب کار کردیم ولی اگر هنوز وجود داشتند یعنی نمره منفی گرفتیم؛ هرچند ظرفیت این مرکز سروش چند برابر شده ولی باز امروز یکی از خبرنگاران فیلم کوتاهی نشان داد که چند معتاد در پیاده‌رو بودند و این یعنی باید بیشتر کار کرد.

سردار رادان تشریح کرد: از تیزبینی همه تشکر و خواستار قضاوت بیشتر داریم ولی باید به روزی برسیم که مردم در خیابان معتاد ندیده و از معتادان متجاهر آزار نبینند.

وی با اشاره به اینکه به سرعت به سمتی حرکت می‌کنیم که کمپ‌های ترک اعتیاد به مراکز توانمندسازی هم تبدیل شوند، بیان کرد: یکی از نقاطی که این استعداد تبدیل در آن وجود داشت همین مرکز سروش بود؛ جزو مراکز موفق در این زمینه است.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی کشور با اشاره به اینکه دوستان پیدا و پنهان در حوزه مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند، یادآور شد: همه افراد شناخته شده و حتی گمنام برای مبارزه با مواد مخدر فعالیت می‌کنند.

سردار رادان با اشاره به اینکه بازگرداندن معتادان به جامعه، توانمندسازی آنها، خوشحالی خانواده و جامعه همه عمل جراحی محسوب می‌شوند، تصریح کرد: این مرکز به زودی به شدت توسعه پیدا می‌کند؛ خیران و کارآفرینان بزرگی برای افزایش این ظرفیت فعالیت و همکاری داشتند که از آنها قول گرفتیم که ظرفیت اینجا تا سال آینده به هفت هزار نفر برسد.

وی با اشاره به اینکه هیچ چیزی نبوده که از دست نیروی انتظامی بربیاید و برای مبارزه با مواد مخدر انجام ندهد، بیان کرد: یک اتفاق خیلی خوب در کنار افزایش ظرفیت این مرکز به هفت هزار در حال رخ دادن است که در ازای ساخت هر واحد اسکان معتادان متجاهر یک کارگاه تولیدی هم راه‌اندازی می‌شود تا کار توانمندسازی را برای آنها انجام دهیم.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی کشور اظهار کرد: معتادان متجاهر اول ترک داده شده و بعد هم با توانمندسازی و اشتغالزایی حقوق دریافت می‌کنند؛ وقتی با سلامت کامل از این مراکز مرخص شوند به عنوان یک کارگر ماهر در جامعه فعالیت و بازار کار خوبی هم دارند.

سردار رادان هشدار داد: اگر کسی از این مرکز مرخص و دوباره به دامان اعتیاد برگشت و دیگر برخورد قبلی را نداریم چون رفتار مجرمانه داشته و برخورد نیروی انتظامی هم با او مجرمانه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه توسعه کارگاه‌های مرکز سروش را دستور کار داریم، خبر داد: مسؤولیت جمع‌آوری، نگهداری و توانمندسازی معتادان متجاهر تهران را به فرماندهی انتظامی تهران بزرگ واگذار می‌کنیم.