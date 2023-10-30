به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مخالفان شایسته» نوشته دنیل استیل به تازگی با ترجمه سارا روستا توسط نشر شالگردن منتشر و روانه بازار نشر شده است.

دنیل استیل مولف این‌کتاب یک نویسنده‌آمریکایی است که گاهی بر روی پنج پروژه از رمان‌هایش به صورت همزمان کار می‌کرد و بیشتر رمان‌هایش پرفروش بوده‌اند. کتاب‌های او تا کنون به ۲۸ زبان ترجمه شده و از ۲۲ جلد آن‌ها اقتباس سینمایی یا تلویزیونی تهیه شده است. همچنین دو اقتباس از کتاب‌هایش برنده جایزه‌ی گلدن گلوب شده‌اند. دنیل استیل با فروش یک میلیارد نسخه از رمان‌هایش به عنوان یکی از پرفروش‌ترین نویسندگان جهان شناخته می‌شود.

«مخالفان شایسته» داستان زنی با اراده قوی را روایت می‌کند. او از چیزی نمی‌ترسد و برای بقای میراث خانوادگی‌اش شبانه‌روز تلاش می‌کند. استیل در این کتاب داستانی پر از احساسات و مخاطرات را بافته و می‌خواهد اسپنسر بروک را دختری مصمم و وفادار به خانواده‌اش نشان دهد. این رمان پرتنش و جذاب در خیابان‌های پرهیاهوی نیویورک رقم خورده و از الماسی در خشن‌ترین محله‌ی منهتن، یعنی «فروشگاه بروک» نشأت می‌گیرد. نویسنده در این‌جا به تقابل دو جهان مختلف یعنی «دنیای تجارت موروثی» و «نظام سرمایه‌داری مدرن» می‌پردازد که در آن عشق، وفاداری، تجارت و تلاش انسان برای رشد و بقا موج می‌زند.

در زاویه‌ای از این رمان می‌توان مشاهده کرد که دو نفر با «کار» خود ازدواج کرده اما پس از روبه‌رو شدن با یکدیگر و یافتن اهداف مشترک موفق به رسیدن به تعالی در عشق و تجارت‌شان شدند.

این کتاب با ۲۳۶ صفحه و شمارگان ۳۰۰ نسخه عرضه شده است.