به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اسماعیل‌زاده اظهار کرد: مراسم حریف می‌طلبیم با حضور نوجوانان کنشگر مشهدی در حمایت از مردم غزه امروز هشتم آبان از ساعت ۱۷:۳۰ در سینما آفریقا برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد افزود: در این برنامه بیش از هزار نوجوان مشهدی ۱۵ تا ۱۸ سال حضور می‌یابند.

وی گفت: قرار است در این مراسم نوجوانان با اجرا سرود سلام یا مهدی، انجام پرفورمنس (معرفی آثار هنری به مخاطبان در این زمینه) و ارتباط زنده با غزه، همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین و کودکان ابراز کنند.