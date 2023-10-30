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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۷

فرمانده انتظامی چهارباغ خبر داد؛

جمع‌آوری ۱۵ معتاد متجاهر خانم در چهارباغ

جمع‌آوری ۱۵ معتاد متجاهر خانم در چهارباغ

چهارباغ- فرمانده انتظامی چهارباغ گفت: ۱۵ معتاد متجاهر خانم از سطح شهر جمع آوری و به کمپ ماده ۱۵ معرفی شدند.

سرهنگ کامران چراغی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح منطقه‌ای جمع آوری معتادان متجاهر شهرستان چهارباغ طی ۲۴ ساعت گذشته با حضور فعال پلیس‌های تخصصی، کلانتری هاو نیروهای یگان امداد در چندین نقطه شهرستان به اجرا در آمد.

وی گفت: در اجرای این طرح ۱۵ معتاد متجاهر خانم جمع آوری و جهت درمان به مراکز مجاز ترک اعتیاد کمپ ماده ۱۵ معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ خاطرنشان کرد: پاکسازی چهره شهر از حضور معتادان متجاهر در ارتقا میزان حس امنیت شهروندان تأثیر مستقیم داشته و از طرف دیگر فرصتی برای بازگشت به زندگی این افراد است.

کد مطلب 5925675

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