نهضت بزرگ کشت حرا در هفت شهر ساحلی هرمزگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد نور موسوی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: می بایست نقشه پوشش گیاهی استان هرمزگان به تمامی روسای منابع طبیعی شهرستانها داده شود و اشرافیت کاملی بر محدوده های شهرستانی داشته باشیم و این بایدنقشه کامل و جامع باشد.

مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری هرمزگان تصریح کرد: رفع تداخلات و واگذاری ها به موقع انجام می شود تا خدایی ناکرده قصوری در کار ایجاد نشود.

موسوی افزود: راه اندازی سامانه پنجره واحد زمین موجب تسریع کارها و رفع شبهات و شفاف سازی روند کار شده و زمینه هرگونه فساد را از بین می برد.

وی تاکید کرد: مشارکت مردم در حفاظت وصیانت از انفال در استان هرمزگان ستودنی است و همیشه در مواقع بحرانی شاهد حضور به موقع و سریع جوامع محلی در صحنه بودیم که به معنای واقعی همیار و همراه منابع طبیعی هستند و جا دارد که از تمام شهروندان مسئول ومتعهد تشکر کنیم.

موسوی با تاکید بر صیانت از انفال گفت: صیانت از انفال وظیفه همگانی شهروندان است و مشارکت مردم در درراستای طرح مردمی کشت یک میلیارد درخت در کشور در تولید نهال حرا بسیار چشمگیر و بالغ بر ۳میلیون نهال حرا است که آماده کشت است و به زودی در پایان آبان شاهد نهضت بزرگ کشت حرا در سراسر نوار ساحلی هرمزگان و هفت شهر ساحلی هستیم.