دفاتر ICT روستایی در 52 روستای ساری راه اندازی شد

سید جواد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سیستم یکی از طرح های موفقی است که خدمات بسیاری را برای جامعه به خصوص روستاییان در برداشته است.

وی خاطر نشان کرد: احداث هر سایت دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، 180 میلیون ریال هزینه در بردارد.

مدیر مخابرات شهرستان ساری با اشاره به اینکه 9 میلیارد و 360 میلیون ریال اعتبار برای احداث این 52 مرکز روستایی هزینه شده است، افزود: با اتصال این روستاها به شبکه ICT روستایی، تعداد روستاهای بهره مند از این فناوری به 210 روستا افزایش یافت.

رسولی یادآور شد: ارائه خدمات دولتی به صورت یکپارچه و مجتمع به روستاییان، ایجاد بستر لازم جهت برپایی دولت الکترونیک، افزایش دسترسی روستاییان به شبکه جهانی اینترنت، کاهش تردد روستاییان به شهرها و انجام امور بانکی از اهداف راه اندازی این مراکز است.

به گفته وی با ایجاد این سیستم در روستاها، کلیه خدمات پرداخت حوالجات، کلیه قبوض آب، برق، گاز، تلفن، افتتاح حساب، عملیات قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت، پرداخت وجوه نمایندگی به دستگاه های دولتی و سازمانی، پرداخت وام این خدمات در این دفاتر به آنان ارائه می شود.