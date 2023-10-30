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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۰۰

فرمانده انتظامی البرز خبر داد؛

انهدام ۲ باند سرقت اماکن خصوصی در البرز

انهدام ۲ باند سرقت اماکن خصوصی در البرز

کرج- فرمانده انتظامی البرز از انهدام دو باند سرقت اماکن خصوصی با اعتراف به ۵۳ فقره سرقت در شهرستان ساوجبلاغ خبر داد.

سردار حمید هداوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی در سطح شهرستان ساوجبلاغ، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام چندین شبانه روز اقدامات پلیسی و میدانی موفق به شناسایی دو سارق در این خصوص شده و با هماهنگی مقام قضائی سارقان مورد نظر در یک عملیات غافلگیرانه در سطح این شهرستان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز اظهار داشت: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی ابتدا منکر هرگونه سرقت بودند اما در مواجه با مدارک و مستندات موجود و در بازجویی‌های مأموران به ۵۳ فقره سرقت از اماکن خصوصی با همدستی ۵ نفر دیگر اعتراف که همدستان آنان نیز در عملیات جداگانه دستگیر شدند.

این مسؤول ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری ۳ نفر مالخر در این خصوص بیان داشت: شیوه شگرد متهمان به این شکل بوده که با پرسه زنی در روستاهای اطراف باغات و ویلاهای خالی از سکنه را شناسایی می‌کردند و ساعات خلوت شبانه روز اقلام موجود در آنجا را به سرقت می‌بردند.

سردار هداوند در پایان خاطرنشان کرد: عدم رعایت نکات ایمنی و پرهیز از تجهیز اماکن به دوربین و قفل‌های ضد سرقت بخش قابل توجهی از علت وقوع سرقت‌ها را متوجه سهل انگاری شهروندان در عمل به توصیه‌های پلیس می‌کند.

کد مطلب 5925682

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