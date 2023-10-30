وزارت کشور عمان نتایج انتخابات مجازی مجلس را اعلام کرد+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اسپوتنیک، وزارت کشور عمان نتایج نهایی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای این کشور را که روز گذشته برگزار شده بود، اعلام کرد.

در این انتخابات که کاملاً بصورت مجازی و از طریق اپلیکیشن «أنتخب» با گوشی های تلفن همراه برگزار شد، از میان ۸۴۳ نامزد انتخاباتی و از جمله ۳۲ زن، تکلیف ۹۰ کرسی مجلس شورای این کشور مشخص شد. در این دوره وبر خلاف دوره های گذشته هیچکدام از زنان نامزد نتوانستند به مجلس شورای سلطان نشین عمان راه پیدا کنند.

وزارت کشور عمان میزان مشارکت مردم در این انتخابات را بیش از ۶۵ درصد اعلام کرده که از میان ٧٥٣٦٩٠ افراد واجد شرایط ۴۹۶۲۷۹ در این دوره از انتخابات شرکت کرده اند.

مجلس شورای عمان یکی از مهم ترین وقدرتمندترین نهادهای این کشور است که اعضای آن هر چهار سال یکبار توسط شهروندان عمانی با رای مستقیم انتخاب می شوند.

در روابط خارجی نیز این مجلس از اهمیت بالائی برخوردار است ودر چندین مجمع پارلمانی بین المللی حضور فعال دارد و همچنین مجلس شورای عمان در دوره گذشته رابطه با رژیم صهیونیستی را جرم انگاری کرد.

در سال ۲۰۱۱ میلادی سلطان قابوس فقید، به مجلس شورای عمان صلاحیت های قانونگذاری و نظارتی بر اساس قوانین و نظام حاکم را اعطا کرد تا صفحه جدیدی در توسعه کشور و مشارکت های مردمی باز شود.